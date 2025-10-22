Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!

Lâm Viên
Lâm Viên
22/10/2025 13:35 GMT+7

Sân Đà Lạt, được xem là ‘trái tim’ của Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng, sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, rác và cỏ dại bao phủ.

Sân Đà Lạt được đầu tư rất nhiều tiền, nhưng...

Ngày 22.10, PV Thanh Niên ghi nhận tại dự án Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng (thuộc P.Lang Biang - Đà Lạt). Trong đó, sân Đà Lạt được khởi công từ năm 2013, đến cuối năm 2023 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn nhà thi đấu đa năng cùng một số hạng mục khác vẫn đang tiếp tục thi công.

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 1.

Sân Đà Lạt, “trái tim” Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng, có dấu hiệu xuống cấp

ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, nhiều hạng mục của SVĐ Đà Lạt vừa sử dụng hơn 2 năm đã có dấu hiệu xuống cấp. Tại khu nhà phục vụ huấn luyện thể thao, tường sơn bong tróc, gạch ốp chân tường bong bật, nứt vỡ. 

Ông N.Đ.Kh, người dân thường xuyên đi bộ quanh SVĐ Đà Lạt, cho biết công trình này vừa xây xong nhưng đã hư hỏng khắp nơi. Nhiều tấm đan của hệ thống mương thoát nước bị bể, mất nắp nhưng chưa được thay thế, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.

Qua quan sát của phóng viên, nhiều bậc thang và lối đi dẫn lên Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng bị cỏ dại mọc um tùm, đá ốp bong tróc, thậm chí có nơi mất cả mảng lớn. Mặt sân lát đá quanh khuôn viên cũng hư hỏng, nứt nẻ, tạo cảm giác như một công trình bỏ hoang lâu năm, thiếu sự chăm sóc và bảo dưỡng.

Không chỉ xuống cấp, môi trường quanh SVĐ Đà Lạt còn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hai bên các tuyến đường nội bộ ngập rác thải và xà bần xây dựng. Bà T.T.N, người dân sống cạnh khu liên hợp, bức xúc: "Xe tải chở rác thải đến đổ vô tư, chẳng ai xử lý. Cứ thế này thì sân vận động chẳng khác gì bãi rác giữa thành phố du lịch".

Dự án khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng có tổng vốn đầu tư hơn 274 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao tỉnh Lâm Đồng (nay là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 274 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2013 nhưng đến nay, sau hơn một thập niên, vẫn chưa hoàn thành.

Trong hai năm qua, SVĐ Đà Lạt từng là nơi tổ chức nhiều trận bóng đá có đội Lâm Đồng thi đấu và các chương trình nghệ thuật, thu hút hàng ngàn người đến thưởng lãm. Nhưng hiện nay, hình ảnh công trình này đang khiến nhiều người tiếc nuối khi chứng kiến cảnh xuống cấp, nhếch nhác giữa lòng thành phố ngàn hoa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại SVĐ Đà Lạt do PV Thanh Niên ghi lại:

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 2.

SVĐ Đà Lạt đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023, có dấu hiệu hư hỏng nhiều nơi

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 3.

Gạch ốp chân tường dãy nhà phục vụ huấn luyện thể thao trong SVĐ Đà Lạt bong tróc, hư hỏng sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 4.

Nhiều tấm đan hệ thống mương thoát nước quanh SVĐ bị bể, hư hỏng

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 5.

Gạch ốp thành lối đi bị bong tróc

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 6.

Cả một mảng đá ốp thành bậc thang bị mất

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 7.

Công nhân đang lát lại đá trước SVĐ Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN


Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 8.

Bậc cấp lên SVĐ Đà Lạt phủ kín cỏ dại

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 9.

SVĐ Đà Lạt tiêu điều, do không được chăm sóc nên cỏ dại mọc nhiều nơi

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 10.

Bờ tường bên SVĐ bị nứt toác

ẢNH: LÂM VIÊN


Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 11.

Đường nội bộ khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng tràn ngập rác

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 12.

Đường dẫn lên SVĐ Đà Lạt cũng tràn ngập rác thải

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng bị xuống cấp nghiêm trọng, rất nhếch nhác: Quá lãng phí!- Ảnh 13.

Nhà thi đấu đa năng trong khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng trong giai đoạn hoàn thiện

ẢNH: LÂM VIÊN


