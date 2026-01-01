Năm 2026: Khi thành công không còn đo bằng danh hiệu

Thành công là trưởng thành sau ánh đèn sân khấu

Mình không nhìn thành công như một khoảnh khắc tỏa sáng, mà là một hành trình dài của sự dấn thân và bền bỉ. Thành công với mình là biết nỗ lực khi không ai nhìn thấy, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình sau những kỳ vọng chưa trọn vẹn. Đó cũng là quá trình mình học cách nói lên tiếng nói cá nhân một cách chín chắn, giàu cảm xúc hơn, để sau này khi theo đuổi vai trò người dẫn chương trình, mình có thể truyền cảm hứng bằng những câu chuyện, trải nghiệm thật.

Lê Phan Ngọc Khánh ẢNH: NVCC

Nếu danh hiệu là đích đến của một khoảnh khắc, thì trưởng thành là con đường phải đi suốt đời. Mình chọn con đường ấy, nơi thành công không gắn chặt với sự hào nhoáng tức thời, mà gắn với việc giữ được sự chân thành, niềm tin vào giá trị bản thân và khả năng chạm đến cảm xúc của người khác bằng ngôn từ.

Thành công với mình còn nằm ở cách sử dụng mạng xã hội có chọn lọc hơn. Mình muốn chia sẻ không chỉ khoảnh khắc đẹp, mà cả hành trình phía sau, những ngày nỗ lực, những lần chưa hoàn hảo. Nếu mình có thể khuyến khích ai đó đọc thêm một cuốn sách, dành thời gian tình nguyện hay tin hơn vào giá trị nội tại của chính mình, mình xem đó là thành công.

Lê Phan Ngọc Khánh (23 tuổi), Top 15 Hoa hậu Quốc gia VN 2024

Tiến bộ hơn mỗi ngày

Khi nhìn lại hành trình từ thời phổ thông đến lúc trở thành sinh viên Trường ĐH Ngoại thương và có cơ hội đi du học nhờ học hệ liên kết, mình cảm thấy tự hào vì đã luôn dám thử thách bản thân. Với mình, thành công trong năm mới không chỉ nằm ở thành tích đạt được, mà quan trọng hơn là quá trình dám bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu rõ mình là ai và phù hợp với điều gì.

Là một gen Z, mình dám thử sức với những cái mới, nhưng cũng biết chọn lọc và tự phản chiếu sau mỗi trải nghiệm. Với mình, thành công không phải là ôm đồm thật nhiều việc, mà là hiểu được thế mạnh cốt lõi của bản thân và phát triển nó một cách bền vững. Từ một cô gái từng khá "mọt sách", khi vào đại học và cả khi đi du học, mình đã chủ động thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ học thuật đến các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng.

Điện Thị Thanh Thảo ẢNH: NVCC

Những trải nghiệm đó giúp mình trưởng thành rõ rệt về nội lực bên trong: tự tin, linh hoạt hơn và dám làm mới bản thân. Đã có những giai đoạn rất bận rộn, đôi lúc nản lòng, nhưng mình học được rằng thành công không phải là làm được nhiều hơn, mà là hiểu điều gì thực sự quan trọng để tiếp tục đi đường dài.

Bước sang năm mới, cũng là năm cuối đại học, mình đặt mục tiêu hoàn thành tốt việc học, tìm kiếm cơ hội thực tập đúng định hướng và tiếp tục trau dồi kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ. Mình không đặt áp lực phải thành công thật sớm, mà chọn tiến bộ đều đặn và có ý nghĩa mỗi ngày.

Điện Thị Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, người đẹp ống kính FTUCharm Duyên dáng Ngoại thương 2023

Là một tiến trình dài, không phải đích đến

Khi bắt đầu học lên tiến sĩ, mình buộc phải định nghĩa lại hai chữ "thành công". Trước đây, thành công với mình thường gắn với những cột mốc dễ nhìn thấy như: đỗ trường tốt, nhận học bổng, có giải thưởng hay bài báo được công bố. Nhưng trong năm mới, mình nhìn thành công như một tiến trình liên tục, nhiều khi rất chậm và âm thầm, hơn là một đích đến rõ ràng.

Ở bậc tiến sĩ, có những giai đoạn mình làm việc cả tháng trời chỉ để đổi lại vài dòng kết quả. Vì vậy, thành công với mình trước hết là những bước tiến thực chất về học thuật: hiểu vấn đề sâu hơn, đặt được câu hỏi nghiên cứu sắc hơn và làm việc có hệ thống thay vì chạy theo số lượng. Mình cũng học cách chấp nhận rằng không phải câu hỏi nào cũng có lời giải ngay và đóng góp của mình có thể chỉ là một mảnh ghép nhỏ.

Võ Hoàng Nhật Khang ẢNH: NVCC

Trong môi trường học thuật quốc tế, áp lực cạnh tranh và kỳ vọng rất lớn. Cảm giác chênh lệch về xuất phát điểm, nhịp độ làm việc căng thẳng và ranh giới mong manh giữa nỗ lực và kiệt sức buộc mình phải nhìn lại cách mình theo đuổi thành công. Mình nhận ra, thành công không nên chỉ đo bằng tốc độ đạt thành tích, mà còn bằng khả năng hiểu rõ bản thân.

Nhìn xa hơn, mình mong thành công của bản thân không chỉ dừng lại ở các công trình nghiên cứu, mà còn góp phần tạo thêm niềm tin và lựa chọn cho những người trẻ VN muốn theo đuổi con đường học thuật. Nếu có thể giúp ai đó bớt hoang mang và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình dài phía trước, mình tin đó là một dạng thành công rất đáng giá.

Võ Hoàng Nhật Khang (22 tuổi), nghiên cứu sinh tại ĐH Trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (UAE)