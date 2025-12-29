TNSV THACO cup 2026: Tiếp nối thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam

14 giờ 30 hôm nay (29.12) tại TP.HCM đã diễn ra lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải, chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam vừa có một năm 2025 rực rỡ, vươn lên thành thế lực dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển. Đặc biệt, sự thành công vượt bậc của các tuyến trẻ từ U.17 đến U.22 cả nam lẫn nữ cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo ngành thể dục thể thao - nhất là vai trò của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Hòa trong niềm hân hoan của người hâm mộ cả nước, những người làm Báo Thanh Niên nhận được sự khích lệ to lớn khi đã góp phần trong việc duy trì sân chơi, lan tỏa tình yêu bóng đá cho sinh viên cả nước. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của những ngày đầu, hôm nay giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam vững vàng bước vào mùa giải thứ tư, sẽ diễn ra vào những ngày đầu năm 2026".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải TNSV THACO cup 2026 phát biểu ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết TNSV THACO cup 2026 thu hút 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Số lượng đội bóng tham dự luôn duy trì ở mức cao qua các mùa giải cho thấy uy tín, sức hấp dẫn và tính chuyên nghiệp của sân chơi này.

Mùa giải năm nay nằm trong chuỗi sự kiện có quy mô lớn chào mừng 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, vì vậy ban tổ chức quyết định chọn đúng ngày 9.1.2026 - Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam - để tiến hành lễ khai mạc, sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Như mọi năm, vòng loại diễn ra trên khắp các khu vực của cả nước tại: Trường ĐH Thủy Lợi ở Hà Nội, sân vận động Quân khu 5 ở TP.Đà Nẵng, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân vận động Tao Đàn ở TP.HCM. Ngay sau khi kết thúc vòng loại vào cuối tháng 1, vòng chung kết sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang vào đầu tháng 3.2026.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phát biểu tại sự kiện ẢNH: ĐỘC LẬP

"Để có 3 mùa giải bóng đá sinh viên diễn ra thành công, Báo Thanh Niên và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng của các trường đại học, cao đẳng, học viện, sự lan tỏa nhiệt tình giải đấu từ quý đồng nghiệp báo đài. Đặc biệt, ban tổ chức đã vinh dự nhận được sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của quý doanh nghiệp, đối tác. Đây là nguồn lực quan trọng giúp ban tổ chức vượt khó để tổ chức thành công các mùa giải", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu và gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tập đoàn THACO, SaigonTourist Group, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Đồng Tháp, ban giám đốc sân Quân khu 5, bóng Động Lực, trang phục Bulbal, Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn đã đồng hành qua các mùa giải.

Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay, ngay sau khi kết thúc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4, với sự hỗ trợ về chuyên môn của VFF và tài trợ chính từ Tập đoàn THACO, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá sinh viên quốc tế lần 2, cũng diễn ra tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang.

"Chúng tôi mong rằng, sự kiện quốc tế này sẽ là động lực để các đội bóng sinh viên Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao hơn ở mùa giải lần 4, trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải và tiếp tục phát huy phong cách "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

TNSV THACO cup 2026 có 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Ngoại trừ đội chủ nhà của vòng chung kết (Trường ĐH Nha Trang), 59 đội sẽ thi đấu vòng loại ở 4 khu vực, tranh 11 suất dự vòng chung kết. Vòng loại tranh tài từ ngày 9 - 27.1.2026. Các khu vực vòng loại gồm: phía bắc (bảng A), Duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng; bảng B), TP.HCM (bảng C), Tây Nam bộ (bảng D).

Bảng A - khu vực phía bắc có 12 đội, thi đấu từ 12 - 20.1.2026 tại sân Trường ĐH Thủy lợi. 12 đội được chia đều vào 3 nhóm, đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 3 đội xếp nhất mỗi nhóm sẽ giành 3 suất tham dự vòng chung kết.

12 đội bảng A gồm: Trường ĐH Đại Nam, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Phenikaa, Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Học viện Ngân hàng và Trường CĐ FPT Polytechnic.

Bảng B - khu vực Duyên hải miền Trung có 4 đội tham dự, thi đấu từ 18 - 22.1.2026, tại sân vận động Quân khu 5 - Đà Nẵng. 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Đội đứng nhất sẽ giành suất tham dự vòng chung kết.

Các đội bảng B gồm: ĐH Duy Tân, ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng.

Sắp tới đây, ngày 9.1.2026 - Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam - sẽ diễn ra lễ khai mạc của TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bảng C - khu vực TP.HCM có 35 đội tham dự, tranh tài từ 9 - 27.1.2026 tại sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. 35 đội được chia vào 9 nhóm (8 nhóm 4 đội, 1 nhóm 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 9 đội nhất nhóm và 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất tại khu vực TP.HCM sẽ cùng với đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ thi đấu trận play-off để chọn ra 6 đội góp mặt ở vòng chung kết.

35 đội bảng C gồm: Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, Trường CĐ Công Thương, Trường CĐ Giao thông vận tải, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Công thương, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH RMIT, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Ngân hàng, Học viện Hàng không Việt Nam.

Bảng D - khu vực Tây Nam bộ có 8 đội tham dự, thi đấu từ 15 - 22.1.2026, tại sân bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp. 8 đội chia đều vào 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và xếp hạng. 2 đội nhất nhóm sẽ thi đấu trận chung kết khu vực, đội thắng giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Trong khi đó, đội thua trận chung kết khu vực (đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ) sẽ thi đấu play-off với 1 trong 11 đội của khu vực TP.HCM trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 27.1.2026 để giành suất vào vòng chung kết.

8 đội bảng D gồm: ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH FPT Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Trà Vinh.