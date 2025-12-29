Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO:

Đương kim vô địch thận trọng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/12/2025 05:50 GMT+7

Dù bước vào giải với vị thế là đương kim vô địch và đang có sự chuẩn bị rất tốt, đội bóng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vẫn tỏ ra thận trọng.

ĐỘI HÌNH CÓ CHIỀU SÂU

Năm 2025, đội bóng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa lần đầu tiên tham dự giải TNSV THACO cup nhưng đã thành công vang dội khi giành cú đúp danh hiệu (vô địch quốc nội lẫn quốc tế). Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Công Thành không ngủ quên trên chiến thắng mà bắt tay vào công cuộc "thay máu" lực lượng. Thông qua các giải đấu nội bộ được tổ chức bài bản, BHL đã sàng lọc và lựa chọn được những gương mặt xuất sắc để thay thế một số cầu thủ trụ cột đã ra trường. Điểm sáng lớn nhất trong quá trình chuẩn bị năm nay chính là sự thu hẹp khoảng cách giữa đội hình chính thức và nhóm cầu thủ dự bị.

Đương kim vô địch thận trọng- Ảnh 1.

Đội ĐKVĐ - Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đặt mục tiêu giành suất vào VCK mùa giải 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Nguyễn Công Thành phân tích: "Nếu như năm ngoái, đội hình chính và dự bị còn có sự chênh lệch nhất định về kinh nghiệm lẫn kỹ thuật, thì năm nay lực lượng của chúng tôi đồng đều hơn rất nhiều. Các cầu thủ mới được bổ sung có chất lượng chuyên môn khá tốt". Nhờ đó, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có chiều sâu đội hình tốt hơn, sẽ mang đến những mảng miếng chiến thuật đa dạng hơn. Để chuẩn bị cho vòng loại đầy cam go, đội đã tích cực cọ xát thông qua các trận giao hữu với các đội trong tỉnh và đặc biệt là các lứa trẻ U.15, U.17 Thanh Hóa.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội cũng gặp không ít trở ngại khách quan. Những ngày vừa qua, thời tiết khắc nghiệt tại Thanh Hóa đã khiến một số buổi tập ngoài trời phải tạm hoãn để bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ. Dù vậy, HLV Công Thành khẳng định toàn đội vẫn đang duy trì nhịp độ tập luyện 3 buổi/tuần và sẽ tăng tốc ngay khi thời tiết thuận lợi hơn để đảm bảo điểm rơi phong độ tốt nhất trước ngày khởi tranh. Với việc nằm trong nhóm hạt giống cùng những đội mạnh như Trường ĐH Thủy lợi hay Trường ĐH TDTT Hà Nội, đội bóng xứ Thanh tránh được các đối thủ trực tiếp ở vòng bảng, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các mục tiêu xa hơn.

KHÔNG CÓ ÁP LỰC PHẢI VÔ ĐỊCH

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tại giải năm nay chính là tinh thần "không áp lực". Dù là ĐKVĐ ở cả 2 giải đấu nhưng từ lãnh đạo nhà trường đến BHL đều thống nhất quan điểm: bóng đá sinh viên trước hết phải là sân chơi của niềm vui và sự cao thượng. HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ đầy tâm huyết: "Lãnh đạo nhà trường luôn nhắc nhở các em phải giữ gìn hình ảnh của nhà trường và của tỉnh nhà. Chúng tôi không đá vì áp lực phải vô địch bằng mọi giá. Trong bóng đá, không phải cứ đội mạnh nhất là sẽ chiến thắng, mà là đội biết tận hưởng trận đấu và tôn trọng đối thủ nhất".

Dù không đặt nặng áp lực vô địch, nhưng khát khao chiến thắng của đội bóng xứ Thanh không hề nguội lạnh. Mục tiêu trước mắt của đội là giành suất tham dự VCK tại Nha Trang bởi toàn đội mong chờ được đối đầu các đội bóng mạnh trên cả nước.

Đương kim vô địch thận trọng- Ảnh 2.

 

