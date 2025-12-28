Có cú hích lớn từ chức vô địch, Trường ĐH Bách khoa quyết làm nên chuyện

Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM mang hành trang của nhà vô địch

HLV Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ, danh hiệu ở giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng tạo cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường toàn quốc.

“Sau giải ĐHQG TP.HCM mở rộng vừa qua, chúng tôi có 1 tuần được nghỉ ngơi cho các bạn thả lỏng nghỉ ngơi tích cực và sau đó chúng tôi trở lại tập luyện. Chúng tôi đang chuẩn bị thật là nhanh chóng để chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam năm 2026 sắp tới”, HLV Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị không hề dễ dàng khi mùa thi của sinh viên đang diễn ra, buộc ban huấn luyện phải liên tục điều chỉnh giáo án để vừa đảm bảo thời gian học tập, vừa giữ được nhịp độ chuyên môn.

Cựu tuyển thủ Cảng Sài Gòn Nguyễn Văn Tuấn, người được đồng đội gọi với biệt danh 'Tuấn đen' đang huấn luyện đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Khó khăn càng lớn khi mùa giải năm nay có tới 35 đội tham dự vòng loại ở TP.HCM, trong khi chỉ có 6 suất giành vé vào VCK.

“Tất cả cũng có 6 suất để giành vé vào VCK, đây là thật sự là một thách thức, nhưng càng thách thức, càng khó khăn thì càng phải cố gắng mọi thứ để vượt qua. Mục tiêu của đội là có mặt ở VCK”, HLV Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Ngọn lửa tinh thần hun đúc ý chí quyết tâm

Trên sân tập, yếu tố được ban huấn luyện Trường ĐH Bách Khoa đặt lên hàng đầu không chỉ là thể lực hay chiến thuật, mà còn là tinh thần thi đấu. Theo HLV Nguyễn Văn Tuấn, trước mỗi buổi tập và trước khi ra sân, cầu thủ luôn được nhắc nhở về khát khao chiến thắng, niềm tin và sự tự tin vào bản thân, coi đó là nền tảng để vượt qua áp lực ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao như giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026.

HLV Nguyễn Văn Tuấn căn dặn học trò về khát khao chiến thắng, niềm tin và sự tự tin vào bản thân trước khi bước vào buổi tập luyện ẢNH: VÕ HIẾU

HLV Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: "Trước khi vào sân chúng tôi và ban huấn luyện luôn dặn cầu thủ của mình rằng: thứ nhất là phải khát khao chiến thắng, phải có niềm tin, phải khát vọng về tinh thần cũng như khát khao chiến thắng. Đó là những mục tiêu mà chúng tôi muốn truyền tải cho các bạn, trao cho các bạn những cơ hội được vào sân để các bạn thể hiện khát khao, những niềm tin mới và phải tự tin trước bản thân để dành chiến thắng".

Bất chấp thời tiết nắng nóng, các cầu thủ Trường ĐH Bách Khoa vẫn duy trì cường độ tập luyện cao trên sân. ẢNH: VÕ HIẾU

Tiền vệ Võ Ngọc Quang cho biết toàn đội đang bước vào giai đoạn chuẩn bị với tinh thần rất cao. “Bản thân tôi và toàn đội đều có khát khao chiến đấu hết mình khi bước vào giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026”, Quang nói.

Với cầu thủ này, hình ảnh các cổ động viên Bách khoa trên khán đài luôn là nguồn động lực lớn, thôi thúc toàn đội thi đấu quyết liệt hơn trong từng trận đấu.

Với Võ Ngọc Quang, hình ảnh các cổ động viên Bách khoa trên khán đài luôn là nguồn động lực to lớn đối với đội bóng ẢNH: VÕ HIẾU

Nhìn lại mùa giải trước, khi Trường ĐH Bách Khoa đã góp mặt ở VCK nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, Võ Ngọc Quang cho rằng đó là bài học quan trọng về tinh thần thi đấu. “Năm nay, khi vào được vòng chung kết, đội đặt mục tiêu giành những điểm số đầu tiên cho trường”, Võ Ngọc Quang khẳng định.

Toàn đội tập luyện rất nghiêm túc ẢNH: VÕ HIẾU



