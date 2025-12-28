Giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam: Vòng loại sẽ khốc liệt với nhiều nhân tố mới

3 tên tuổi mới phía bắc tạo nên sức hấp dẫn cho vòng loại bảng A năm nay

59 đội tham dự vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam năm 2026 có đến 9 gương mặt mới so với mùa giải lần thứ 3 năm 2025. Đây là những đội hoặc từng tham gia 1-2 mùa giải đầu tiên hoặc mới lần đầu "chân ướt chân ráo" gia nhập vào hàng ngũ các đội sẽ tranh vòng loại, hứa hẹn sẽ là những hiện tượng thú vị. Những đội có bề dày truyền thống dĩ nhiên vẫn được đánh giá cao, nhưng trong bóng đá không gì là không thể khi các "tân binh" này đều cho biết họ sẵn sàng cho cuộc lật đổ ngoạn mục.

Các nhân tố mới tập luyện đầy nỗ lực và khát khao ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Nóng nhất sẽ là cuộc chiến ở bảng A trên sân Trường ĐH Thủy Lợi. Ngoài những cái tên đã quá quen thuộc như Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa (đội đương kim vô địch mùa 3) thì các đại diện như Trường ĐH Đại Nam hay ĐH Kinh tế quốc dân đều là các ứng viên sẵn sàng gây bất ngờ. Dẫu vậy nét đặc biệt năm nay chính là sự trở lại của đội bóng từng "gây khó" cho các đại diện thủ đô trong khuôn khổ các giải sinh viên trước đây. Đó chính là Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Đây là đội bóng đến từ Hải Phòng, một cái nôi rất mạnh của bóng đá sinh viên, đủ sức gây ra khuynh đảo cho mọi đối thủ.

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic đã tập luyện tại trung tâm PVF ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Bảng A chưa dừng lại đó khi một nét mới khác chính là ĐH Phenikaa, một đội bóng có "thương hiệu" ở sân chơi 5 và 7 người của sinh viên. Tham dự sân 11, chất kỹ thuật khéo léo, sự lì lợm và đầy khát khao khẳng định của đội bóng này hoàn toàn có thể tạo ra "bùng nổ". Chưa hết sự xuất hiện lần đầu của đội Trường CĐ FPT Polytechnic ở khu vực phía bắc cũng rất đáng chú ý. Mùa 3, đội bóng này tranh tài ở khu vực Duyên hải miền Trung và suýt lọt vào VCK khi chỉ thua sít sao bằng thi đá luân lưu 11m trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (đội sau đó giành ngôi á quân). Đây cũng là đội bóng rất mạnh ở sân chơi 5 và 7 người của sinh viên, vừa qua cũng đã được tập huấn rất bài bản, chuyên nghiệp tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Thế nên cuộc cạnh tranh ở bảng A chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt.

Trường CĐ FPT Polytechnic dừng chân tiếc nuối ở bảng B, mùa này họ chuyển sang bảng A ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

6 tân binh sục sôi làm "nóng" và hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt ở khu vực TP.HCM

Trong 35 đội bóng tranh tài ở khu vực TP.HCM có đến 6 cái tên mới so với mùa thứ ba, đa phần mới lần đầu tham dự. Có thể kể đó là các đội Trường ĐH Công thương, Trường CĐ Công thương, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, Trường CĐ Giao Thông vận tải và sự trở lại của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Đây cũng là những đội bóng rất tích cực và đầy khát khao. Không chỉ hoàn tất hồ sơ sớm mà các đội "tân binh" còn lên kế hoạch tập huấn đá giao hữu khá dày. Một số trận vừa qua của các đội này thực sự đang gây chú ý khi họ đã chơi không hề thua kém các đối thủ nặng ký như ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM..

Trận đội Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại thắng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trái) ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Tiêu biểu như Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, một trường mà có đến gần 80% sinh viên là nữ, nhưng đã xây dựng đội bóng một cách âm thầm, chỉn chu. Nét đặc biệt của trường này chính là sự khát khao mãnh liệt muốn tham gia sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam sau 3 mùa đầu tiên không có mặt, nên Ban giám hiệu đã giao cho Đoàn Thanh niên và bộ môn Giáo dục thể chất khẩn trương hoàn chỉnh đội bóng. Dưới sự huấn luyện của ông Trần Ngọc Nhớ, đang là trọng tài quốc gia, từng nhiều lần cầm còi giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, đội bóng đã tạo dựng hình hài một cách rõ nét. Các trận đấu tập gần đây cho thấy các đội mạnh khác sẽ khó có thể xem nhẹ tân binh này.

Các đội bóng tân binh tập luyện tích cực tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Lần đầu tham gia nên hầu hết các đội bóng tân binh cho biết dù rơi vào bảng đấu nào, có hay không có cơ hội đi xa, họ vẫn sẽ thi đấu hết mình với quyết tâm rất cao. Họ sẽ "chiến đấu" với khí thế ngút ngàn để tạo ra những bất ngờ, kịch tính ở vòng loại khu vực TP.HCM. Đồng thời muốn thông qua giải đấu bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam làm nền tảng để củng cố phong trào, duy trì sức bật mạnh mẽ trong tương lai. Một khi các nhân tố mới này không bị áp lực thành tích nào thì họ đủ khả năng gây khó cho bất cứ đối thủ nào trong cuộc chiến giành 6 suất tham dự VCK tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Tân binh Trường ĐH Quốc tế miền Đông sẵn sàng gây bất ngờ ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP



