Khu vực TP.HCM đông kỷ lục với 35 đội tham dự giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Không gian mới, khu vực TP.HCM tăng số lượng

3 mùa giải trước đây, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức, luôn đón nhận số lượng đội hàng năm đều có sự gia tăng và ổn định đáng kể. Từ con số ban đầu khoảng hơn 40 đội, đến mùa giải thứ 3 là 66 đội và mùa này là 60 đội, cho thấy các trường đại học, cao đẳng và học viện đều rất hào hứng với giải đấu. Nhiều trường còn đưa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam vào chương trình hoạt động chính khóa để vừa xây dựng giá trị thương hiệu nhà trường vừa phát triển bền vững công tác rèn luyện và giáo dục thể chất cho sinh viên.

Những trận đấu của các đội bóng trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn nóng bỏng ẢNH: NHẬT THỊNH

Riêng khu vực TP.HCM năm nay số lượng đội tham dự tăng cao. Mọi năm chỉ khoảng 24 đến 28 đội cũng đã là khá nhiều, chiếm khoảng một nửa số lượng trường đại học, cao đẳng, học viện đóng trên địa bàn. Nhưng năm nay con số tham dự là 35 đội. Việc tăng số lượng này có nhiều lý do. Trước hết là theo quy hoạch mới, không gian TP.HCM rộng mở. Khu vực Đông Nam bộ trước đây giờ chỉ còn các đội trường của Đồng Nai nên BTC quyết định đưa các đội khu vực này về TP.HCM thi đấu. Thứ hai là do năm nay vòng chung kết (VCK) giải sẽ dự kiến tổ chức tại sân Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa) mà mọi năm khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên (cũ) cũng chỉ có 4-6 đội tham dự và cũng chỉ lấy 1 đại diện dự VCK. Vì đã có đội chủ nhà có mặt ở VCK nên để đảm bảo sự cạnh tranh cho các trường còn lại, BTC quyết định đưa các đội Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Đà Lạt về khu vực TP.HCM thi đấu.

Các đội bóng đều hăm hở tranh tài quyết liệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Như vậy, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam khu vực TP.HCM năm 2026 - cúp Thaco sẽ có 3 đội của Đồng Nai là Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, 2 đội của khu vực Nam Trung bộ trước đây là Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Đà Lạt và 30 đội của TP.HCM. 35 đội sẽ chia làm 9 nhóm (gồm 8 nhóm 4 đội và 1 nhóm 3 đội), đá vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra 9 đội nhất nhóm cùng với 2 đội nhì nhóm có thành tích tốt nhất và đội xếp thứ nhì khu vực Tây Nam bộ, tổng cộng là 12 đội đá play-off tranh 6 suất tham dự VCK toàn quốc tại Khánh Hòa.

Khán giả ở sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn cổ vũ rất nhiệt tình ẢNH: NHẬT THỊNH

Lần đầu tiên vòng loại khu vực TP.HCM đá 2 sân

Những mùa giải trước đây, sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn là "điểm hẹn" thú vị của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Từ vòng loại cho đến VCK và cả giải quốc tế lần đầu tiên năm 2025, giải đấu luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất nhiệt tình, chu đáo, tạo mọi điều kiện tốt của ban giám hiệu và các phòng, ban chuyên môn của trường. Mùa giải năm nay sự đồng hành và hỗ trợ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn vậy. Nhưng sẽ có một thay đổi nhỏ, đó là sẽ không đá trọn vẹn 57 trận vòng loại khu vực TP.HCM hết ở sân này. Thay vào đó chỉ đá lượt trận đầu tiên (17 trận) từ ngày 9.1 đến 13.1 và 6 trận play-off trong 3 buổi chiều ngày 25 đến 27.1.2026. Tổng cộng là 23 trận tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Lý do của sự điều chỉnh này là do Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có kế hoạch cải tạo, nâng cấp sân, dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2026 và chính thức sẽ khởi công sau tết. Trong thời gian trước tết sẽ có nhiều bộ phận đo đạc, khảo sát để tiến hành các hạng mục liên quan vì thế sân không thể dành toàn bộ thời gian cho giải đấu. Dù vậy việc vẫn tạo điều kiện để có 23 trận vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra tại đây nói lên sự ủng hộ chí tình và chung tay cùng phát triển bóng đá học đường của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Sân Tao Đàn, nơi sẽ tổ chức các trận lượt thứ 2 và 3 vòng loại khu vực TP.HCM ẢNH: T.K

34 trận còn lại của lượt 2 và 3 từ ngày 14.1 đến 22.1.2026, các đội sẽ di chuyển về sân Tao Đàn thi đấu. Đây cũng là sân cỏ nhân tạo như sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng nên sẽ phù hợp cho tất cả các đội tham dự. Về điều kiện cơ sở vật chất, ở sân Tao Đàn chỉ có một bên khán đài nên sẽ đón số lượng cổ động viên tập trung ở bên A, không gian thi đấu mát mẻ. Thú vị là sân nằm ngay trung tâm thành phố rất thuận lợi cho việc di chuyển của các đội bóng và người hâm mộ có thể theo dõi, chứng kiến đầy đủ các trận đấu.