Năm 2026, bóng đá Việt Nam sẽ vươn mình ra châu Á

N ĂM THÀNH CÔNG CỦA BÓNG ĐÁ VN

Bóng đá VN đã trải qua năm 2025 thành công vang dội, khi 7 cấp độ đội tuyển VN, bao gồm U.23 VN, U.20 và U.17 nữ VN, futsal nam và nữ VN, đội tuyển nữ VN và U.17 VN cùng đoạt vé dự các VCK châu Á diễn ra vào năm sau. Nếu đội tuyển VN cũng vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 (điều có tới 99% khả năng xảy ra), VN sẽ có 8 đội tuyển cùng đoạt vé đá cúp châu Á. Đây là thành công rất ít liên đoàn bóng đá tại châu Á có được (chỉ Nhật Bản và Úc có nhiều đại diện hơn).

Đồng thời, các cấp độ đội tuyển quốc gia cũng gặt hái thành công. U.22 VN vô địch SEA Games 33 và Đông Nam Á, đội tuyển VN vô địch AFF Cup, đội tuyển futsal nữ VN lần đầu chinh phục HCV SEA Games. Đó là thành quả nhờ hệ thống đào tạo trẻ ổn định, bài bản, kế hoạch tập huấn chỉn chu và đúng đắn, bên cạnh chất lượng giải quốc nội đã cải thiện, nhờ vậy sản sinh ra nhiều tài năng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội thường niên VFF năm 2025 ngày 26.12 ẢNH: VFF

Trong năm 2026, bóng đá VN đặt kỳ vọng tận dụng bàn đạp đã có ở Đông Nam Á để vươn ra châu Á. Đội tuyển nữ VN mơ về tấm vé World Cup lần thứ hai trong lịch sử, U.23 VN bước đến VCK U.23 châu Á bằng sự tự tin cao độ sau chuỗi 11 trận thắng liên tục tại Đông Nam Á. Còn với đội tuyển VN, mục tiêu của thầy trò ông Kim là dự Asian Cup 2027 và trở lại tốp 100 FIFA (hiện đội đang đứng hạng 107).

Tại Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) 2025 diễn ra hôm qua 26.12, bà Gayathry Chandra Mohan, Giám đốc Phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA, cho rằng VFF đang sở hữu kế hoạch phát triển lớp lang, khoa học, đặc biệt ở các cấp độ đội trẻ. Theo bà, bóng đá VN đã thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc một cách nhất quán ở mọi cấp độ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. "Với đà phát triển hiện tại, đội tuyển VN sẽ sớm trở lại tốp 100 thế giới", bà Mohan đánh giá.

Đây là mục tiêu khả thi, do đội tuyển VN chỉ cách El Salvador (hạng 100) 37,14 điểm. Kết quả này vẫn đang bao gồm trận thua 0-4 của thầy trò HLV Kim

Sang-sik trước Malaysia ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027. Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt xử Malaysia thua 0-3, đội tuyển VN sẽ được "trả lại" 13,99 điểm đã bị trừ từ trận thua đậm này, bên cạnh được cộng thêm khoảng 10,5-11 điểm với chiến thắng. Như vậy, tổng cộng đội tuyển VN sẽ được cộng từ 24 - 25 điểm, đủ để cải thiện đáng kể thứ hạng hiện tại.

Trong những năm tới, dự kiến AFC sẽ áp dụng mô hình Nations League, để các đội tuyển VN có thể đá các giải giao hữu có hệ thống. Nhờ vậy, thầy trò ông Kim được gặp các đội mạnh hơn để "thử lửa" và tích lũy kinh nghiệm cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

N ỀN MÓNG TƯƠNG LAI

Báo cáo tại Đại hội thường niên VFF năm 2025, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Bóng đá VN tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó các đội tuyển tham dự VCK châu Á 2026 cùng các giải đấu quốc tế chính thức khác. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, chúng ta cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất các giải pháp triển khai, giữ vững sự ổn định, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển bền vững hệ thống bóng đá trẻ, tăng cường tính chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập quốc tế; qua đó hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường khu vực và châu lục, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của bóng đá VN".

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định đào tạo trẻ sẽ tiếp tục là hạt nhân để bóng đá VN sản sinh ra nhiều thế hệ tài năng. "Các cấp độ đội tuyển sẽ được tập huấn quốc tế. Năm 2025, VFF đã tổ chức 13-14 chuyến tập huấn quốc tế cho các đội tuyển. Phải có thế hệ tài năng, bóng đá VN mới chuyển mình", ông Tuấn phân tích.

Trước mắt, U.21 VN đang chờ được tạo điều kiện cọ xát tại ASIAD 2026 (diễn ra tại Nhật Bản) dưới màu áo Olympic VN. Gặp các đội mạnh ở châu Á, lứa U.21 sẽ có thêm bài học quý giá để trưởng thành, sẵn sàng cho SEA Games 34 (2027) tại Malaysia và vòng loại Olympic Los Angeles 2028, nơi bóng đá VN quyết tạo dấu ấn.