FIFA ấn tượng sâu sắc U.22 giành HCV SEA Games, kỳ vọng Việt Nam sớm quay lại tốp 100 thế giới

Bà Gayathry Chandra Mohan bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước tiến mà VFF đã đạt được trong công tác xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam. Đặc biệt tại SEA Games 33, đội tuyển U.22 Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng trước đội chủ nhà, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 33, một thành tích được đánh giá ấn tượng. Đại diện FIFA bày tỏ mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Đánh giá về định hướng phát triển, bà Gayathry Chandra Mohan cho rằng, VFF đang sở hữu một kế hoạch phát triển rất bài bản và mạnh mẽ, đặc biệt ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Theo bà, bóng đá Việt Nam đã thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc một cách nhất quán ở mọi cấp độ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hiện tại, đội tuyển nam Việt Nam đang xếp hạng 107 trên bảng xếp hạng FIFA, và bà tin tưởng rằng với đà phát triển hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ sớm quay lại tốp 100 thế giới.

Bà Gayathry (giữa) ấn tượng với bóng đá Việt Nam ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam sang Qatar tập huấn

Bà Gayathry Chandra Mohan cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo nổi bật của VFF tại khu vực Đông Nam Á, cho rằng sự lãnh đạo hiệu quả này đã tạo ra tác động tích cực và rõ rệt đối với các đội tuyển quốc gia. Trên bình diện khu vực, bóng đá Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA và không còn quá xa để hướng tới vị trí dẫn đầu. Ở phạm vi châu Á, dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đại diện FIFA khẳng định với những kế hoạch hiện có cùng sự nỗ lực không ngừng, bóng đá Việt Nam đang tiến bộ nhanh hơn so với kỳ vọng.

FIFA tiếp tục hỗ trợ bóng đá Việt Nam

Bà Gayathry Chandra Mohan cũng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người hiện đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC. Theo bà, đây là minh chứng rõ nét cho vị thế và vai trò quan trọng của ông Trần Quốc Tuấn đối với bóng đá châu Á cũng như trên bình diện thế giới. Sự lãnh đạo của ông đã tạo ra những giá trị thiết thực và đóng góp quan trọng vào thành công của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Đại diện FIFA cho biết FIFA luôn dành sự quan tâm và đầu tư đáng kể cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt thông qua Quỹ FIFA Forward – dự án được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu và triển khai từ năm 2016. Thông qua chương trình này, nhiều dự án thiết thực đã và đang được triển khai tại Việt Nam.