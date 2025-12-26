Chủ tịch VFF chia sẻ gan ruột: 'Bóng đá Việt Nam đã thành công rực rỡ'

Chủ tịch VFF: Bóng đá Việt Nam tạo được nền tảng tốt

Tại Đại hội thường niên VFF diễn ra sáng nay (26.12), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã cùng liên đoàn nhìn lại năm 2025 đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, khi 7 đội tuyển quốc gia đoạt vé dự VCK châu Á, U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games, còn đội tuyển Việt Nam cũng trở thành tân vương AFF Cup sau 6 năm chờ đợi.

"SEA Games 33 vừa khép lại tuần trước với thành tích xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã giành được 2 HCV, 1 HCB, khẳng định vị trí đứng đầu khu vực", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ăn mừng chức vô địch SEA Games 33 cùng HLV Kim Sang-sik ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo lãnh đạo VFF, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, bóng đá Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đó là yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, sự cạnh tranh giữa các nền bóng đá khu vực và châu lục ngày càng quyết liệt, đặc biệt một số quốc gia đang đẩy mạnh ngoại hóa lực lượng đội tuyển.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. "Thay mặt VFF, tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, đóng góp trách nhiệm của các CLB, các trung tâm đào tạo và các tổ chức thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam. Chính sự chung tay, chia sẻ trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống đã góp phần làm nên những thành tích nổi bật, toàn diện của bóng đá Việt Nam trong năm 2025", ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

"VFF cảm ơn các tổ chức bóng đá quốc tế FIFA, AFC, AFF cùng các liên đoàn bóng đá đối tác đã luôn hỗ trợ, đồng hành và hợp tác chặt chẽ, góp phần quan trọng vào những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua".

Bóng đá Việt Nam tiếp nối thành công trong năm 2026

Theo lãnh đạo VFF, dấu ấn đầu tiên trong năm 2025 là chức vô địch ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, với chiến thắng trước Thái Lan ở hai trận chung kết trên sân nhà và sân khách.

Thành tích này đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mạnh mẽ cho toàn hệ thống bóng đá quốc gia bước vào năm thi đấu mới. Tiếp đó, U.23 Việt Nam thi đấu bản lĩnh, vượt qua đội chủ nhà U.23 Indonesia để đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025.



Tại SEA Games 33, bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế với 2 HCV của U.22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ, cùng 1 HCB của đội tuyển nữ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2026 thành công hơn nữa ẢNH: TUẤN MINH

"Cùng với 4 chức vô địch tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á, trong năm 2025, bóng đá Việt Nam còn tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành liên đoàn quốc gia đầu tiên trong khu vực có cùng 7 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á các năm 2025 và 2026. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, khép lại một năm thi đấu thành công, đồng thời khẳng định sự phát triển đồng bộ, toàn diện và có chiều sâu giữa bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá trẻ và futsal", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2025 cũng ghi nhận sự sôi động trong công tác tổ chức thi đấu, với gần 1.600 trận đấu được tổ chức thành công, bao gồm 318 trận đấu chuyên nghiệp và hơn 1.200 trận đấu ngoài chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, VFF đăng cai thành công 9 giải đấu và trận đấu quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Năm 2026, bóng đá Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó các đội tuyển tham dự VCK châu Á 2026 cùng các giải đấu quốc tế chính thức khác.

"Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, chúng ta cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất các giải pháp triển khai, giữ vững sự ổn định, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển bền vững hệ thống bóng đá trẻ, tăng cường tính chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập quốc tế, qua đó hướng tới mục tiêu cao hơn", ông Trần Quốc Tuấn cho biết.