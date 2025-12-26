Xác định rõ lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Một trận đá đúng giữa trưa

Đội tuyển nữ Việt Nam: Chuyển giao nhưng vẫn ổn định

Trong năm 2025, đội tuyển nữ Việt Nam trải qua ba giai đoạn tập trung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup nữ 2026, giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam Ảnh: Khả Hòa

Điểm nhấn trong kế hoạch là chuyến tập huấn chất lượng tại Nhật Bản, giúp toàn đội nâng cao chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng loại để giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026, đoạt HCĐ giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, đồng thời cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Những thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực, cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn.

Giữ HLV Mai Đức Chung, lựa chọn của sự kế thừa

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất tiếp tục để HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuyển giao lực lượng Ảnh: Khả Hòa

Quyết định này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tính ổn định, kế thừa và liên tục trong công tác huấn luyện, nhất là khi giải đấu châu Á diễn ra vào đầu tháng 3.2026, đồng thời là căn cứ quan trọng để xét suất dự World Cup nữ 2027. Sau SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự ổn định về lối chơi, chuyên môn và quản lý đội tuyển để hướng tới đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, trong tháng 1.2026, đội sẽ tập trung, tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu 2 trận giao hữu. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam sang Úc – nước chủ nhà VCK Asian Cup nữ 2026 – để tập huấn đợt hai, dự kiến có thêm 1 trận giao hữu trước khi bước vào giải chính thức.

Trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị không dài, HLV Mai Đức Chung, người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc bóng đá nữ Việt Nam, được VFF đánh giá là lựa chọn phù hợp nhất cho giai đoạn then chốt này. Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, nhận định: “Việc HLV Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia lúc này là phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển. Các cầu thủ hiểu rất rõ triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, trong khi ông Chung cũng nắm chắc năng lực, tâm lý từng cầu thủ”.

Thử thách từ lịch thi đấu “giờ trưa”

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân Perth Rectangular (Úc). Đáng chú ý, trận diễn ra vào khung giờ trưa, đòi hỏi đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và thích nghi điều kiện thi đấu.



Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam (giờ Việt Nam): 18 giờ ngày 4.3.2026: Việt Nam – Ấn Độ.

12 giờ ngày 7.3.2026: Việt Nam – Đài Loan.

16 giờ ngày 10.3.2026: Việt Nam – Nhật Bản.







