Nghi vấn 'bắt tay' từng khiến U.23 Việt Nam bị loại đau đớn khỏi U.23 châu Á

U.23 Việt Nam và ký ức khó quên

Kỳ tích Thường Châu với tấm HCB U.23 châu Á năm 2018 đã thay đổi vĩnh viễn lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam. Với bệ phóng á quân, U.23 Việt Nam dần khẳng định bản lĩnh ở "biển lớn". Hai kỳ U.23 châu Á gần nhất (năm 2024 và 2022), toàn đội đều vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam cũng có những ký ức buồn, diễn vào vào năm 2020. Khi ấy, đội bóng của HLV Park Hang-seo đang là đương kim á quân giải đấu, trước đó cũng hừng hực khí thế với chức vô địch SEA Games 30 (năm 2019) đầy thuyết phục trên đất Philippines.

Việc nằm ở bảng đấu vừa vặn với U.23 Jordan, U.23 UAE và U.23 CHDCND Triều Tiên, U.23 Việt Nam được chờ đợi dễ dàng đoạt vé vào tứ kết. Song, thực tế diễn ra ngược lại.

U.23 Việt Nam chuẩn bị bước ra sân chơi U.23 châu Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù có hàng thủ chắc chắn mang thương hiệu Park Hang-seo, nhưng do khâu tấn công không còn được gồng gánh bởi những đàn anh quá tuổi như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng tại SEA Games 30, nên U.23 Việt Nam không thể ghi bàn. Học trò ông Park để hòa 0-0 trước U.23 Jordan và U.23 UAE, dẫn đến mất quyền tự quyết. Trước thềm lượt đấu cuối, U.23 Jordan và U.23 UAE cùng có 4 điểm (do cùng hòa U.23 Việt Nam và thắng U.23 CHDCND Triều Tiên), còn U.23 Việt Nam chỉ có 2 điểm. Đồng nghĩa, muốn đi tiếp, U.23 Việt Nam phải thắng U.23 CHDCND Triều Tiên, đồng thời mong trận U.23 Jordan gặp U.23 UAE ở lượt cuối phải phân định thắng bại, hoặc hòa không bàn thắng.

Nếu U.23 Jordan và U.23 UAE hòa có bàn thắng, U.23 Việt Nam có thắng với tỷ số nào đi nữa cũng phải dừng cuộc chơi, do kém đối thủ số bàn thắng ghi được trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sau cùng đã không làm được cả... điều kiện cần, khi bất ngờ thua 1-2 trước U.23 CHDCND Triều Tiên. Dù vậy, kể cả khi thắng, U.23 Việt Nam cũng sẽ bị loại, khi U.23 UAE và U.23 Jordan hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả vừa đủ để đánh bật đương kim á quân U.23 Việt Nam khỏi cuộc chơi.

Bài học

Thế nhưng, bỏ qua nghi vấn liệu đối thủ có "bắt tay" để loại U.23 Việt Nam hay không, rõ ràng, đội bóng trẻ của ông Park chỉ có thể tự trách mình.

U.23 Việt Nam không thể thắng và cũng... chẳng thể ghi bàn vào lưới những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nên hiển nhiên không có quyền tự quyết trước lượt cuối.

Tấn công là con đường duy nhất mở ra chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam sẽ tái ngộ U.23 Jordan cùng một đội Tây Á khác (chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út). Khó khăn chồng chất cho thầy trò ông Kim, khi đối thủ đã quen với khí hậu và điều kiện thi đấu nóng nực khắc nghiệt tại Ả Rập Xê Út, còn U.23 Việt Nam phải thích nghi.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn có cơ hội của riêng mình. Chuỗi 11 chiến thắng ở các giải chính thức trong năm 2025, cùng cơ hội cọ xát với U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan ở giải giao hữu quốc tế đã giúp học trò HLV Kim Sang-sik trưởng thành. Vậy nhưng, hãy nhớ bài học của chính U.23 Việt Nam năm xưa. Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, U.23 Việt Nam chỉ có thể đi tiếp nếu tấn công và ghi bàn để định đoạt chiến thắng. Có như thế, đội mới có quyền tự quyết, thay vì để số phận nằm trên bàn tay đối thủ khác.

Bởi thế, HLV Kim Sang-sik đang quyết liệt rèn lại khâu dứt điểm cho các cầu thủ, triển khai nhiều mảng miếng tấn công đa dạng hơn, thay vì phụ thuộc vào phản công hay bóng bổng. Sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã thổi luồng gió mới, giúp ông Kim thêm lựa chọn.

Cuộc lội ngược dòng trước U.23 Thái Lan ở chung kết cho thấy, U.23 Việt Nam có thể khai mở tiềm năng tấn công, chỉ cần dám cầm bóng áp đặt thế trận, dám chơi trực diện, sòng phẳng và có tâm lý vững vàng.

Trước khi nghĩ đến kỳ tích, Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội cần chiến thắng chính mình.



