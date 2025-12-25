HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam dự giải châu Á 2026: ‘Vị tướng già’ nói gì?

VFF lên tiếng về quyết định nóng

Quyết định được đưa ra trên cơ sở thống nhất cao giữa VFF và HLV Mai Đức Chung, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh Đội tuyển nữ quốc gia sẽ bước vào Vòng chung kết châu Á 2026 (thành tích của Asian Cup nữ 2026 sẽ được tính để xét suất châu Á tham dự World Cup nữ 2027), diễn ra đầu tháng 3 năm 2026.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cần tiếp tục duy trì sự ổn định về chuyên môn, lối chơi và công tác quản lý đội tuyển nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục.

HLV Mai Đức Chung tại SEA Games 33 Ảnh: Khả Hòa

Theo kế hoạch, trong tháng 1.2026, đội tuyển nữ sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu. Tiếp đó, đội sẽ sang Úc - quốc gia đăng cai Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 - để tập huấn đợt hai, với 1 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài thì việc HLV Mai Đức Chung - một người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng trong suốt thời gian qua, được VFF đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn có ý nghĩa then chốt này.

Hội đồng HLV quốc gia tin tưởng HLV Mai Đức Chung

Ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia đánh giá việc HLV Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội tuyển nữ phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại Vòng chung kết nữ châu Á 2026.

“Đây là HLV dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.



VFF tin tưởng HLV Mai Đức Chung

HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026.

VFF tin tưởng rằng, với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện cùng sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.



Các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam đều được tổ chức trên sân Perth Rectangular. Lịch thi đấu cụ thể (giờ Việt Nam): 18 giờ ngày 4.3.2026: Việt Nam – Ấn Độ. 12 giờ ngày 7.3.2026: Việt Nam – Đài Loan. 16 giờ ngày 10.3.2026: Việt Nam – Nhật Bản.





