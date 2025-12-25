Đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam ở châu Á mạnh ra sao, chạm trán ngày giờ nào?

U.23 Jordan đến Ả Rập Xê Út dự VCK U.23 châu Á 2026 với hành trang là một chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo. Đội bóng Tây Á dễ dàng đứng đầu bảng A sau ba trận toàn thắng, ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn – thông số cho thấy sự vượt trội cả về tấn công lẫn tổ chức phòng ngự.

Các đối thủ như U.23 Turkmenistan, U.23 Đài Loan hay U.23 Bhutan không tạo ra nhiều thử thách, song cách U.23 Jordan áp đảo toàn diện vẫn mang giá trị tham khảo lớn. Đội bóng này không chỉ thắng nhờ chênh lệch trình độ, mà còn thể hiện lối chơi có cấu trúc rõ ràng, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng cơ hội rất hiệu quả trong vòng cấm.

U.23 Jordan được đánh giá rất cao ở bảng A, sở hữu nhiều cầu thủ trẻ nổi bật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK AFC

Nhân tố nổi bật nhất của U.23 Jordan là Odeh Fakhoury, tiền đạo đang khoác áo CLB Al Hussein. Odeh Fakhoury ghi 4 bàn thắng ở vòng loại, đồng thời đóng vai trò thủ lĩnh trên hàng công nhờ khả năng chọn vị trí, dứt điểm đa dạng và hoạt động rộng. Không chỉ chơi tốt ở cấp độ U.23, chân sút này còn là thành viên của đội tuyển Jordan dự FIFA Arab Cup 2025, nơi đội tuyển Jordan gây bất ngờ lớn khi tiến tới trận chung kết và giành ngôi á quân (thua Ma Rốc 2-3 ở chung kết).

Bên cạnh Odeh Fakhoury, Ibrahim Sabra với 3 bàn thắng cũng là cái tên đáng chú ý. Ibrahim Sabra thường xuyên xâm nhập từ tuyến hai, tạo thêm phương án ghi bàn cho U.23 Jordan, giúp đội bóng này không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Điều đó khiến hệ thống tấn công của U.23 Jordan trở nên đa dạng và khó bắt bài hơn.

Ngoài những cá nhân nổi bật, điểm mạnh truyền thống của các đội bóng Jordan nằm ở thể lực, sức mạnh tranh chấp và kỷ luật chiến thuật – những yếu tố tiếp tục được duy trì ở lứa U.23 hiện tại. U.23 Jordan thường tổ chức đội hình ở cự ly trung bình, sẵn sàng áp sát nhanh khi mất bóng và chuyển trạng thái sang tấn công trực diện ngay khi có cơ hội.

Trước các đội bóng Đông Nam Á vốn thiên về kỹ thuật và kiểm soát bóng, lối chơi này thường tạo ra áp lực đáng kể. Với U.23 Việt Nam, bài toán đối phó với khả năng pressing và tranh chấp mạnh mẽ của U.23 Jordan sẽ là thử thách không nhỏ trong ngày ra quân.

U.23 Jordan đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho VCK U.23 châu Á ẢNH: FACEBOOK JFA

U.23 Jordan và khát vọng vượt qua cái bóng VCK châu Á 2013

Theo thống kê của AFC, U.23 Jordan là một trong số ít đội bóng châu Á tham dự đầy đủ tất cả các kỳ VCK U.23 châu Á, với tổng cộng 6 lần góp mặt. Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba năm 2013, cột mốc lịch sử mà bóng đá trẻ Jordan vẫn luôn coi là chuẩn mực để phấn đấu. Tuy nhiên, tại giải đấu gần nhất năm 2024, U.23 Jordan lại gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại này buộc Liên đoàn Bóng đá Jordan phải điều chỉnh chiến lược phát triển đội trẻ, trong đó việc bổ nhiệm HLV Omar Najhi (người Ma Rốc) được xem là bước đi quan trọng.

HLV Omar Najhi được đánh giá cao ở khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ và cách tiếp cận thực dụng. Trước một bảng A được xem là “bảng tử thần” với sự hiện diện của chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan, nhà cầm quân người Ma Rốc xác định rõ: mỗi trận đấu đều mang tính quyết định.

HLV Omar Najhi sẵn sàng cùng U.23 Jordan tạo nên lịch sử ẢNH: FACEBOOK JFA

Trang Jordan Zad của Jordan đánh giá: “U.23 Jordan nhiều khả năng sẽ dồn sự tập trung cao nhất cho trận mở màn gặp U.23 Việt Nam. Một kết quả thuận lợi trước đại diện Đông Nam Á sẽ giúp chúng ta tạo lợi thế tâm lý lớn trước khi chạm trán chủ nhà Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai. Dù vậy, U.23 Việt Nam không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Chính vì vậy, cuộc đối đầu ngày 6.1 hứa hẹn sẽ là màn so tài giữa kỷ luật, thể lực, sức mạnh và cả khả năng tổ chức của cả 2 đội”.

Trang báo của Jordan cũng nhấn mạnh: “Với tham vọng vượt qua thành tích hạng ba năm 2013, U.23 Jordan bước vào VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ với sự tự tin, mà còn mang theo áp lực phải chứng minh sự tiến bộ thực sự”.

U.23 Việt Nam và U.23 Jordan sẽ chạm trán nhau vào 18 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 6.1.