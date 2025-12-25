7 đội tuyển Việt Nam vào VCK châu Á là đội nào, Chủ tịch VFF cảm xúc ra sao?

Kỳ tích 7 đội tuyển Việt Nam dự VCK châu Á 2026: Bước tiến lịch sử của bóng đá nước nhà

Bóng đá Việt Nam đang sống trong một giai đoạn đặc biệt, khi lần đầu tiên ghi dấu ấn đậm nét ở tầm châu lục bằng việc có tới 7 đội tuyển quốc gia và trẻ giành quyền vào vòng chung kết (VCK) châu Á 2026. Đây được xem là một kỳ tích vĩ đại, thể hiện sự phát triển đồng bộ, bền vững và có chiều sâu của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) Ảnh: VFF

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, thành tích này là bước tiến cực kỳ quan trọng, không chỉ về mặt kết quả, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược đầu tư dài hạn. Các cấp độ đội tuyển, từ bóng đá nam, nữ cho đến futsal, đều được tạo điều kiện tốt nhất về chuyên môn, cơ sở vật chất, kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là nền bóng đá hiếm hoi của châu Á có 7 đội tuyển cùng góp mặt tại VCK châu Á, gồm: U.23 Việt Nam, U.17 Việt Nam, U.17 nữ Việt Nam, U.20 nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Trên toàn châu lục, chỉ có Nhật Bản là quốc gia đạt được thành tích tương tự, cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định của bóng đá Việt Nam trong khu vực và châu Á.

U.23 Việt Nam mở hàng năm 2026

Trong bức tranh thành công chung ấy, đội tuyển U.22/U.23 nam quốc gia là một trong những lực lượng được VFF đầu tư trọng điểm trong năm 2025. Đội tuyển đã trải qua tới 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, với kế hoạch được xây dựng bài bản, khoa học và bám sát các kỳ FIFA Days. Đáng chú ý, U.23 Việt Nam còn tham dự các giải giao hữu chất lượng cao tại Trung Quốc, nơi quy tụ những đối thủ hàng đầu châu lục như U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó nhanh chóng mang lại trái ngọt. U.23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, qua đó khẳng định vững chắc vị thế số một khu vực. Tiếp đà hưng phấn, đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại vòng loại U.23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng, giành vé dự VCK một cách thuyết phục.

Tại giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.23 Jordan vào ngày 6.1. Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán U.23 Kyrgyzstan vào ngày 9.1, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu đầy thử thách với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.



Lịch thi đấu U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Không chỉ dừng lại ở thành tích trước mắt, quá trình chuẩn bị liên tục, kết hợp linh hoạt giữa tập huấn trong nước và thi đấu quốc tế đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các đội tuyển trẻ, đồng thời cung cấp nguồn lực kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Kỳ tích 7 đội tuyển Việt Nam góp mặt tại VCK châu Á 2026 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam: phát triển toàn diện, đầu tư có chiều sâu và kiên định với chiến lược dài hạn. Đây chính là tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục mơ những giấc mơ lớn hơn trên bản đồ châu lục.