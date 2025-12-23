Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói cực hay về bóng đá Việt Nam: ‘Tôi rất đỗi tự hào’

Sáng 23.12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trò chuyện với Báo Thanh Niên, sau thành công vang dội của các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup hồi tháng 1, sau đó U.22 Việt Nam đoạt cú đúp Đông Nam Á và SEA Games 33, khép lại một năm ấn tượng. Theo ông Trần Quốc Tuấn, đó là thành công được xây dựng trên nền tảng vững chãi và bài bản mà cả nền bóng đá đã chung tay tạo nên.







Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và phóng viên Hồng Nam

7 tấm vé dự cúp châu Á là thành công vang dội, VFF đã chuẩn bị kỹ càng thế nào?

- Bóng đá Việt Nam đã đoạt ba danh hiệu trong năm 2025, trong đó có một danh hiệu ở đội tuyển Việt Nam và hai danh hiệu U.23. Đội tuyển quốc gia cũng gần như chắc chắn có vé đi Asian Cup, còn U.23 Việt Nam sẽ dự vòng chung kết U.23 châu Á. Nền tảng của thành công vang dội này là gì?

Năm 2025 chứng kiến thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Chúng ta khởi đầu năm mới bằng chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala (Thái Lan). Đến giữa năm, U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á nhờ thắng chủ nhà U.23 Indonesia ngay trên sân Gelora Bung Karno. Đến cuối năm, U.22 Việt Nam khẳng định vị thế khi thắng U.22 Thái Lan, tiếp tục trên sân khách.



Thành công của các cầu thủ không chỉ mang lại cảm xúc cho người hâm mộ, mà còn thể hiện tinh thần, khí chất Việt Nam. Toàn đội đã không từ bỏ trong mọi hoàn cảnh, dù có lúc rơi vào tình thế khó khăn nhất. Đặc biệt ở chung kết, rất khó lật ngược thế cờ khi bị dẫn 0-2. Điều đó thể hiện quyết tâm, ý chí kiên cường của U.22 Việt Nam. Có những bạn bè quốc tế đã nhắn với tôi rằng đây là trận chung kết kịch tính nhất từ trước đến giờ, mà có lẽ mọi người sẽ còn nhớ lâu.



Đồng thời, thành công của U.22 Việt Nam còn đến từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, khi các cầu thủ được tạo điều kiện cọ xát với nhiều đối thủ mạnh.

Ngay sau khi không giành HCV ở SEA Games 32 (năm 2023), U.22 Việt Nam đã được lên kế hoạch tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 33. Năm 2024, đội đã sang Trung Quốc đá giao hữu với chủ nhà cùng Hàn Quốc, Uzbekistan. Trong năm nay, U.22 Việt Nam cũng hai lần sang Trung Quốc đá giao hữu với đối thủ mạnh, đồng thời đá giao hữu hai trận với U.22 Qatar để chuẩn bị vòng loại châu Á. Nhờ vậy, các cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm, trau dồi bản lĩnh và đạt thành công vang dội.



Bên cạnh U.22 Việt Nam, futsal nữ Việt Nam cũng gây ấn tượng khi vô địch SEA Games 33, hay trước đó vô địch Đông Nam Á 2024, nhờ quá trình chuẩn bị bài bản, kỹ càng.



Các cấp độ đội tuyển đều được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc này, Việt Nam là nền bóng đá hiếm hoi có 7 đội tuyển lọt vào vòng chung kết châu Á, gồm U.23 Việt Nam, U.17 Việt Nam, U.17 nữ Việt Nam, U.20 nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, futsal nam và nữ Việt Nam. Chỉ có Nhật Bản là đạt thành công tương tự.



- Từ trong trải nghiệm châu lục, các cầu thủ sẽ trưởng thành?



Tấm vé đá giải châu Á là nền tảng, cơ sở để các lứa cầu thủ hòa vào dòng chảy đỉnh cao, khi được thi đấu với nhiều nền bóng đá lớn - yếu tố cần thiết với các tài năng thể thao.

Sự tiến bộ chỉ có thể nảy sinh từ thi đấu, cọ xát, nhưng quan trọng là có được thi đấu hay không. Việc lọt vào vòng chung kết châu Á cho phép cầu thủ có điều kiện học hỏi, va vấp và hoàn thiện mình. Đó là giá trị của 7 tấm vé dự giải châu Á năm 2026.



Trong năm 2025, VFF đã tổ chức khoảng 13-14 chuyến tập huấn nước ngoài cho các đội tuyển, với lộ trình tính toán cẩn trọng, rõ ràng. Việc lên kế hoạch tập luyện, thi đấu diễn ra liên tục, giải đấu này lại là bước chuẩn bị cho sân chơi khác. Ví dụ, chúng tôi đã lên kế hoạch cho cả lứa U.17 nữ Việt Nam vào năm sau, khi có kế hoạch gửi gắm U.15 nữ sang Đức tập huấn.





Bóng đá Việt Nam thành công

VFF luôn tính toán lực lượng cho từng lứa tuổi kỹ lưỡng. Tất nhiên, cần phải có cả may mắn, chứ không phải chỉ đầu tư là được. Song, nếu có kế hoạch bài bản, bóng đá Việt Nam sẽ có lực lượng ổn định dù ở bất cứ cấp độ nào. Thành công trong năm 2025 đã lan truyền tự hào dân tộc đến với người hâm mộ. Bóng đá cũng mang đến bài học cho người trẻ, rằng nếu có ý chí và tinh thần không từ bỏ, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, tháo gỡ nút thắt tưởng như không thể. Bóng đá Việt Nam có thể yên tâm về lực lượng kế cận.

- Trong thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là U.22 và đội tuyển, dấu ấn của các CLB cũng rất lớn?



Thông qua Báo Thanh Niên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đội bóng đã đóng góp cho đội tuyển, từ bóng đá nam đến nữ, từ sân 11 đến futsal. Đây là thành công chung của cả nền bóng đá Việt Nam, nhờ sự chung tay của các tổ chức thành viên đến CLB, nhờ vậy huy động được sức mạnh tổng lực để đạt được mục tiêu mà các lãnh đạo kỳ vọng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ.



- "Pháo hiệu" khởi đầu năm 2026 mang tên U.23 Việt Nam, với vòng chung kết U.23 châu Á. Khoảng cách từ Đông Nam Á đến châu Á không nhỏ. Chúng ta cần gì để khỏa lấp?



Các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều có kế hoạch chuẩn bị. U.22/U.23 Việt Nam đã có lộ trình rõ ràng sau khi nhận kết quả bốc thăm U.23 châu Á. Hôm nay, U.23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á. Các cầu thủ sẽ có 1 tuần tập huấn, thích nghi với khí hậu tại Qatar nhằm chuẩn bị cho những ngày tranh tài tại Ả Rập Xê Út.



Dù bước qua kỳ SEA Games khốc liệt và chỉ có kỳ nghỉ ngắn, nhưng các cầu thủ cần nhanh chóng bắt nhịp thi đấu trở lại. Các trận giao hữu tại Qatar đóng vai trò quan trọng.



Vòng chung kết U.23 châu Á 2026 là sân chơi cần lưu tâm, bởi lứa U.23 này sẽ đóng vai trò nòng cốt cho vòng loại World Cup 2030. Đây là trải nghiệm giá trị để các cầu thủ thích nghi, tiệm cận với những nền bóng đá mạnh.



U.23 Việt Nam nằm ở bảng A với hai đội tuyển thuộc nền bóng đá sẽ dự World Cup 2026, là Ả Rập Xê Út và Jordan. Đây là cơ hội tranh tài rất quý mà bình thường chúng ta khó có được. Tôi kỳ vọng U.23 Việt Nam có trải nghiệm thi đấu, nhờ vậy cải thiện năng lực. Để khi vòng loại World Cup 2030 khởi tranh, các cầu thủ trẻ có thời gian nâng cao trình độ, đáp ứng được những mục tiêu cao hơn.



- U.23 Việt Nam cần gì để đương đầu với bảng đấu khó khăn, nhất là khi, các cầu thủ thua các đội Tây Á ở 2 VCK gần nhất?



Từ SEA Games 33 đến VCK U.23 châu Á chỉ cách 2 tuần, vạch ra bài toán khó cho U.23 Việt Nam. Chúng ta vẫn cần vô địch SEA Games, và sau khi đạt được rồi, các cầu thủ đã có sự tự tin. SEA Games cũng chính là sự chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á. Các cầu thủ cũng sẽ có chuyến tập huấn ở Qatar để học hỏi và khắc phục.



Thực sự khó khăn, khi cầu thủ vừa đá 4 trận ở SEA Games. Họ còn 10 ngày để cải thiện thể trạng, thể lực và lối chơi. HLV Kim Sang-sik sẽ giúp toàn đội về lại trạng thái "tĩnh" nhất, có tâm thế tốt nhất bước vào giải đấu khó khăn hơn SEA Games rất nhiều.



Đội tuyển Việt Nam dùng cầu thủ nhập tịch có chọn lọc

- Bóng đá Việt Nam đang có lứa U.23 chất lượng, nhưng rất ít cầu thủ được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Chiến lược của VFF và HLV Kim Sang-sik cho lứa này là gì để tạo nên thế hệ kế cận cho đội tuyển, phục vụ mục tiêu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2030 và 2034?

Thành công của U.22/U.23 Việt Nam rất đáng mừng, bởi đó là cả một quá trình, từ U.23 châu Á, vòng loại châu Á đến HCV SEA Games. Cho thấy, trình độ cầu thủ rất ổn định trong năm qua. Các cầu thủ cũng thường xuyên được ra sân tại V-League, đó là may mắn.



HLV Kim đã có kế hoạch định hướng để truyền động lực cho đội tuyển Việt Nam bằng lứa kế cận. Nhờ vậy, đội tuyển quốc gia sẽ sẵn sàng cho mục tiêu gần như AFF Cup 2026 (lần đầu tiên chuyển sang đá tháng 7) và mục tiêu xa như World Cup 2030. VFF đặt kỳ vọng lớn vào lứa kế cận.



10 năm trước, thành công của U.20 Việt Nam với vé dự U.20 World Cup đã kiến tạo nên giai đoạn thành công vang dội. Tôi mong rằng lứa hiện tại sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn.



Còn với World Cup 2034, nòng cốt là lứa 2008 - 2009 hiện tại, đang khoác áo U.17 Việt Nam. Tôi đã động viên U.17 rằng các em phải có ước mơ, mục tiêu. 7 năm nữa, các em sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam, vậy nên bây giờ phải tập trung cố gắng. Sau khi tập huấn Nhật Bản, U.17 Việt Nam vừa đoạt vé đi châu Á nhờ màn trình diễn xuất sắc, ấn tượng cả về chiến thuật lẫn thể lực. Đây là lứa tiềm năng, được đầu tư kỹ càng, với kỳ vọng các cầu thủ sẽ khoác áo U.20 Việt Nam trong 2 năm nữa để dự VCK châu Á, hoặc nếu dự World Cup thì quá tốt.



Các cầu thủ trẻ U.23, U.17 mang đến tín hiệu vui. Bóng đá là câu chuyện của thế hệ. Không phải cứ đầu tư là thành công, mà đó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có những lứa tài năng. Tôi tự hào khi đã có nhiều nhân tố trẻ xuất hiện, như Đình Bắc khoác áo U.23 khi mới 21 tuổi, hay Trung Kiên cũng rất hay, được tạo điều kiện bắt cho HAGL ở V-League.



VFF cũng định hướng cho các cầu thủ trẻ phát triển nhanh nhất, để quan trọng là cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, các em sẽ có mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp.



- Thành công của Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam đã mở đường cho hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cú vấp của Indonesia hay Malaysia với chính sách nhập tịch hàng loạt là lời cảnh báo để chúng ta đi từng bước thận trọng hơn?

