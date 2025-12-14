Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu chung kết đội tuyển nữ Việt Nam, VFF thưởng 500 triệu: Tranh HCV vào giờ 'vàng'

Hồng Nam
Hồng Nam
14/12/2025 17:58 GMT+7

Với lịch thi đấu thuận lợi, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games 33.

Lịch thi đấu chung kết của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đang băng băng trên đường giành tấm HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp. Ở trận bán kết gặp Indonesia diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (14.12), các học trò HLV Mai Đức Chung đã thắng giòn giã 5-0 nhờ các bàn thắng của Bích Thùy (28', 80'), Hải Yến (49', 58') và Huỳnh Như (86'). Lịch thi đấu khó khăn tại vòng bảng đã ở lại phía sau, để lại con đường tiến vào chung kết dễ dàng hơn. 

Nhờ vậy, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục lọt vào chung kết, như một thói quen ở các kỳ SEA Games trong hơn một thập kỷ qua. 

Sau trận đấu, VFF đã chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời thưởng 500 triệu đồng cho thành tích vào chung kết.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 5-0 Indonesia: Chiến thắng hủy diệt, tiến vào chung kết

Lịch thi đấu chung kết đội tuyển nữ Việt Nam, VFF thưởng 500 triệu: Tranh HCV vào giờ 'vàng' - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng giòn giã trước Indonesia

ẢNH: KHẢ HÒA

Trận đấu quyết định tranh tấm HCV của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 17.12. Đối thủ của Huỳnh Như cùng đồng đội là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines. Trận tranh HCĐ SEA Games 33 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 14.12.

Lịch thi đấu chung kết đội tuyển nữ Việt Nam, VFF thưởng 500 triệu: Tranh HCV vào giờ 'vàng' - Ảnh 2.

Bàn thắng từ chấm penalty của Bích Thùy mở tỷ số trận đấu

Dù gặp ai ở chung kết SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cũng tràn đầy cơ hội bảo vệ ngôi hậu. Đội bóng của ông Mai Đức Chung đang càng chơi càng hay, khi đánh bại Malaysia (7-0), Myanmar (2-0), Indonesia (5-0) và chỉ thua trong trận đấu kém may với Philippines (0-1) ở lượt hai vòng bảng. Dù đội tuyển nữ Việt Nam vắng nhiều trụ cột như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân... nhưng ông Mai Đức Chung vẫn xây dựng được tập thể kết hợp điêu luyện, hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cùng lối đá ban bật ngày càng đáng sợ với sự ăn ý của các tuyến.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng 3 trận chung kết SEA Games gần nhất, lần lượt trước Thái Lan (cùng tỷ số 1-0 ở chung kết năm 2019 và 2022) và Myanmar (2-0 năm 2023), ghi 4 bàn và không để lọt lưới.

Ở SEA Games 29 (năm 2017), đội tuyển nữ Việt Nam cũng vô địch, nhưng đó là khi giải đấu đá với thể thức vòng tròn một lượt chọn ra đội nhất bảng để trao HCV, chứ không có trận chung kết. 

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm bình luận