Khi đội tuyển nữ Việt Nam bị chạm tự ái

Rõ ràng, trận thua đau đội tuyển nữ Philippines với tỷ số 0-1 ngày 8.12 với bàn thua ở phút bù giờ 90+4, khiến đội tuyển nữ Việt Nam và cả HLV lão luyện Mai Đức Chung bị chạm tự ái vì nhận rất nhiều sự phê bình. Thay vì chịu áp lực, ở tình thế khó khăn đó, Huỳnh Như và các đồng đội của mình đã chứng minh tất cả bằng sự bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội đã dự World Cup.

Bản lĩnh và đẳng cấp lên tiếng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thẳng tiến vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 Ảnh: Khả Hòa

Trận thắng đối thủ mạnh Myanmar với tỷ số 2-0 ngày 11.12 đã khẳng định cho điều đó. Đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ giành lại niềm tin nơi người hâm mộ, mà họ còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ được ngọn lửa, niềm tin và sự khát vọng của mình để tiến vào trận chung kết, dù sẽ đối mặt với một thử thách không nhỏ ở bán kết trước đối thủ Indonesia đang tiến bộ nhanh nhờ dàn cầu thủ nhập tịch.

Tính chất then chốt của một trận bán kết sẽ không có chỗ cho sự chủ quan, bất kể đó sẽ là đối thủ nào. Thầy trò HLV Mai Đức Chung rất cần sự tập trung cao độ, tiếp tục thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình để nắm chắc phần thắng trong tay. Qua đó, còn lại sự chuẩn bị cho trận chung kết nếu giành quyền đi tiếp.

Nên nhớ, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là giành HCV, bảo vệ thành quả của mình cách đây hai năm và tiếp tục làm nên lịch sử với lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi ở SEA Games. Nhưng sẽ có thử thách cho đội tuyển nữ Việt Nam, vì đối thủ Indonesia gần đây đã có sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, bên cạnh chiến lược nhập tịch cho đội tuyển nam, cũng tăng cường đáng kể các cầu thủ nhập tịch và gốc ngoại cho đội nữ. Tuy đội nữ Indonesia đến nay chưa tạo sự đột phá lớn như đội tuyển nam nước này, họ cũng đã có sự tiến bộ nhất định.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển nữ Indonesia chưa lần nào thắng được đội tuyển nữ Việt Nam, với 13 lần gặp nhau ở mọi giải đấu từ năm 1997, các "Garuda Pertiwi" (biệt danh đội nữ Indonesia) đã chịu thua cả 13 trận trước Huỳnh Như và đồng đội. Họ còn nhận tới 79 bàn thua, chỉ ghi được 1 bàn, theo dữ liệu thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Cuộc đối đầu lần này có thể sẽ khác trước đây đôi chút, do đội tuyển nữ Indonesia có bổ sung vài cầu thủ nhập tịch giúp họ tiến bộ. Nhưng vẫn còn đó sự hạn chế và chệch lệnh về đẳng cấp, một khi so với các đội hàng đầu khu vực và có thực lực như đội tuyển nữ Việt Nam hay Thái Lan, Philippines.

Trong trận ra quân ở bảng A, đội nữ Indonesia đã thua Thái Lan với tỷ số tới 0-8. Họ chỉ tìm lại hy vọng vào bán kết sau khi thắng đội Singapore không thực sự mạnh tỷ số 2-1.

HLV Mai Đức Chung và các học trò của mình vẫn đề cao đội nữ Indonesia, nhưng điều đó cũng cho thấy họ tự tin và nhìn ra sự hạn chế của đối thủ. Từ đó, có thể tìm được trận thắng hoàn hảo như kỳ vọng để lấy vé vào chung kết.

Không chỉ thắng, đội tuyển nữ Việt Nam cần bảo toàn lực lượng, và hạn chế việc sa sút thể lực không cần thiết. Giai đoạn vòng knock-out này, sau bán kết, các đội chỉ có 3 ngày nghỉ để chuẩn bị cho chung kết hoặc tranh HCĐ.