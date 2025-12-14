Lịch đấu Indonesia bán kết hôm nay: Cửa vào chung kết rộng mở cho đội tuyển nữ Việt Nam

I NDONESIA KHỎE NHƯNG CHƯA KHÉO

Phân tích kỹ đối thủ sau khi cho cả đội tiến hành "mổ băng", HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội nữ Indonesia có 4 - 6 cầu thủ mới và nhập tịch để tăng cường cho SEA Games 33 nhưng nhìn chung chất lượng không đồng đều. Họ có 4 cầu thủ cao gần 1,90 m, các vị trí còn lại là cầu thủ Indonesia gốc, cũng nhỏ con như cầu thủ VN. Chúng ta hoàn toàn chơi được, chứ không phải quá e ngại như khi đối đầu với Philippines". Đội tuyển nữ VN có thể không phải quá vất vả trong việc phong tỏa lối đá của Indonesia nhưng cũng cần phát huy hết sức mạnh của mình và không được phép chủ quan.

Đội tuyển nữ Indonesia sở hữu nền tảng thể lực tốt nhưng khả năng xử lý tình huống cũng như phối hợp còn chưa thật sự nhuần nhuyễn, ăn ý. Những nhân tố nhập tịch mạnh về không chiến, chủ yếu chơi bóng dài, bóng bổng nhưng lại không quá khéo léo. Cách xoay trở và di chuyển của đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn kém linh hoạt. Indonesia đã thua đậm Thái Lan 0-8 chỉ vì lối chơi còn đơn điệu và hàng thủ Indonesia thiếu chắc chắn.

Đội tuyển nữ VN quyết tâm giành chiến thắng ở bán kết, đánh bại đội Indonesia ẢNH: KHẢ HÒA

Indonesia thắng ngược được Singapore với tỷ số 3-1 là nhờ vào nỗ lực cá nhân của các cầu thủ nhập tịch. Nhưng điều đó sẽ không dễ phát huy khi gặp VN, bởi các hậu vệ của chúng ta đầy kinh nghiệm và bản lĩnh để áp sát, bọc lót hóa giải. Chỉ cần không cho đối thủ khoảng trống để tạo ra những đường chuyền bổng vào khu vực cấm địa, hàng thủ VN đủ khả năng khắc chế được Indonesia. Đội trưởng Phạm Hải Yến đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo hôm qua: "Dù đối thủ có cầu thủ nhập tịch, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. BHL luôn nhắc nhở chúng tôi là không phải lo lắng quá nhiều việc đó. Quan trọng là đội VN sẽ chơi như thế nào. Chỉ cần chúng tôi phát huy những phẩm chất đã thể hiện ở trận thắng Myanmar thì nhất định sẽ quật ngã đối thủ để vào chung kết".

S Ẽ KHẮC CHẾ ĐƯỢC ĐỐI PHƯƠNG

Cả HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama và đội trưởng Gea Yumanda của đội tuyển nữ Indonesia đều nhấn mạnh rằng họ muốn viết tiếp lịch sử sau khi đã có cột mốc đầy ấn tượng là lần đầu tiên vào bán kết SEA Games. Thậm chí thầy trò HLV này còn cho rằng, 6 ngày nghỉ sau trận gặp Singapore sẽ trở thành một lợi thế giúp cho toàn đội hồi phục hoàn toàn, đủ thể lực để chơi tốt trước VN.

Nhưng lợi thế này sẽ phát huy được vào chiều mai? HLV Mai Đức Chung nói: "Trong bóng đá, nếu nhịp thi đấu là 2 hay 3 ngày/trận như nhau cho tất cả các đội, thì nếu được nghỉ nhiều hơn 1 - 2 ngày sẽ là một lợi thế cho bất cứ đội bóng nào. Nhưng ở SEA Games, mật độ thi đấu của VN rất ổn định với 3 trận đều có khoảng nghỉ như nhau. Còn Indonesia ở bảng 3 đội chỉ đá có 2 trận, thời gian nghỉ nhiều hơn chưa hẳn đã tốt vì họ sẽ có thể đánh mất nhịp thi đấu. Thể lực tuy có tốt nhưng còn liên quan đến trạng thái tinh thần và cảm giác bóng. Nghỉ lâu trong trường hợp này chưa hẳn đã là lợi thế".

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: "Trận bán kết hứa hẹn rất hấp dẫn. Indonesia tiến bộ nhanh nhưng cũng không phải là quá khó để chúng ta đối đầu. Tôi sẽ không chủ quan mà sẽ đưa ra đội hình chặt chẽ nhất, phát huy sức mạnh các tuyến. Chúng tôi có giải pháp khắc chế bóng dài và "bịt" không gian để một số cầu thủ to cao của Indonesia không thể có cơ hội đánh đầu. Các tuyển thủ VN sẽ chơi áp sát, thi đấu với trạng thái tốt nhất, thể hiện sức mạnh tập thể, cố gắng và quyết tâm giành chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để có vé vào chung kết".