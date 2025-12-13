Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?

Nghi Thạo
13/12/2025 09:34 GMT+7

Sáng 13.12, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Thầy trò HLV Diego Giustozzi cũng là những 'chiến binh' cuối cùng trong số 4 đội tuyển của Việt Nam tham gia tranh tài ở các nội dung bóng đá và futsal tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

14 cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan

Trước ngày khởi hành, HLV Diego Giustozzi đã công bố danh sách chính thức 14 cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam theo quy định của điều lệ môn futsal nam SEA Games 33. Theo đó, 6 cầu thủ không có tên trong danh sách sang Thái Lan gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và Nguyễn Văn Tuấn.

Trong số này, sự vắng mặt của hai cầu thủ giàu kinh nghiệm Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát nhận được nhiều sự chú ý. Cả hai vẫn chưa đạt trạng thái phong độ tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua.

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?- Ảnh 1.

Theo sự phân công của Thường trực Ban chấp hành VFF, ông Trần Anh Minh – Ủy viên BCH VFF – đảm nhiệm cương vị lãnh đội của đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 33

ẢNH: VFF

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?- Ảnh 2.

HLV trưởng Dieago Giustozzi

ẢNH: VFF

Nội dung futsal nam tại SEA Games 33 có sự góp mặt của 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm và xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi thi đấu 4 trận liên tiếp trong 4 ngày. Cụ thể, đội ra quân gặp Malaysia ngày 16.12, sau đó lần lượt đối đầu Indonesia, Thái Lan và Myanmar vào các ngày 17.12, 18.12 và 19.12.

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?- Ảnh 3.

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan ngày 13.12

ẢNH: VFF

Đánh giá về lịch thi đấu dày đặc và tính chất cạnh tranh của giải, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh: "Với thể thức vòng tròn một lượt, mỗi trận đấu sắp tới đều là một trận chung kết, không được phép sai lầm. Trận mở màn gặp Malaysia là quan trọng nhất, bởi họ đang tiến bộ rất nhanh và tiệm cận với chúng ta. Đội tuyển phải tập trung tối đa cho từng trận đấu".

Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu phấn đấu lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?- Ảnh 4.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam

ẢNH: FPT PLAY

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Chạm trán Thái Lan, Indonesia ngày nào?- Ảnh 5.

Lịch thi đấu môn futsal nam SEA Games 33

ẢNH: FPT PLAY

Khám phá thêm chủ đề

