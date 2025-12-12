Futsal nữ Việt Nam không còn bị đói, ‘thần tài’ lại đến dự khán: Sẽ thắng trận ra quân hôm nay?

Futsal nữ Việt Nam đấu đội nào mở màn?

Trận đấu được dự báo nhiều thách thức khi Indonesia sở hữu lối chơi tốc độ và thể lực dồi dào. Tuy vậy, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào trận ra quân với sự tự tin sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài một tháng trong nước, cũng như hai trận giao hữu chất lượng với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc tại Hàng Châu.

Các cô gái Việt Nam đã sẵn sàng

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam Ảnh: VFF

HLV Nguyễn Đình Hoàng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng bước vào chiến dịch. Công tác huấn luyện, đánh giá phong độ và hoàn thiện chiến thuật đều được triển khai bài bản nhằm hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt tại SEA Games 33.



Bên cạnh chuyên môn, công tác hậu cần cũng được VFF đặc biệt quan tâm khi các đội tuyển đều gặp khó khăn chung về thực đơn ăn uống do BTC SEA Games bố trí. Tình trạng này đã được dự liệu từ trước sau kinh nghiệm của đội U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam. Cả hai đội U.23 và futsal nữ Việt Nam đều bị ăn thiếu chất do BTC lo liệu không đủ khẩu phần cho mỗi suất ăn.

Vì vậy, song song với báo cáo lên đoàn thể thao Việt Nam để kiến nghị điều chỉnh, VFF đồng thời cũng chủ động bổ sung thực đơn bằng các suất ăn từ nhà hàng do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan giới thiệu, nhằm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tối ưu nhất cho các cầu thủ.

Trước đó, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trực tiếp tới khách sạn lưu trú của hai đội tuyển futsal nam và nữ tại Nonthaburi để rà soát điều kiện sinh hoạt, chỉ đạo bộ phận hậu cần phối hợp chặt chẽ với khách sạn trong việc phục vụ các đội tuyển.

Chiều nay (12.12), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú sẽ dự khán trận đấu, động viên tinh thần và tiếp thêm động lực cho đội tuyển nữ futsal Việt Nam. Ông Trần Quốc Tuấn vừa sang Thái Lan ngày hôm qua, chứng kiến trực tiếp trận thắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại Chonburi và thêm đội U.23 Việt Nam cũng thắng ở Bangkok.





