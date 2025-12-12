Lịch thi đấu U.23 Indonesia - Myanmar rất nóng hôm nay: Khi ông Kim Sang-sik không còn… bị nghi ngờ

U.23 Indonesia cần thắng Myanmar với tỷ số bao nhiêu?

Nhờ kết quả trận thắng của U.23 Việt Nam trước Malaysia ở bảng B, U.23 Indonesia sẽ tự quyết cơ hội vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 của mình ở trận quyết đấu với U.23 Myanmar lúc 18 giờ ngày 12.12 tại Chiang Mai. Thầy trò HLV Indra Sjafri cần thắng với tỷ số 3-0, họ sẽ giành quyền đi tiếp với vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trước trận đấu này, báo chí Indonesia và HLV U.23 Indonesia nghi ngờ HLV Kim Sang-sik của đội U.23 Việt Nam sẽ "bắt tay" với U.23 Malaysia để cả hai cùng vào bán kết. Nhưng ông Kim đã thắng và còn thắng rất đẹp, dập tan mọi thành kiến.

U.23 Indonesia sống lại hy vọng vì U.23 Việt Nam thắng Malaysia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Malaysia sau khi để thua U.23 Việt Nam vẫn còn hy vọng, nhưng sẽ phụ thuộc vào kết quả trận U.23 Indonesia gặp Myanmar vào 18 giờ hôm nay. "Harimau Muda" (biệt danh đội trẻ Malaysia) hiện có 3 điểm và hiệu số +1 (với bàn thắng bàn thua là 4/3). U.23 Timor Leste cũng có 3 điểm, nhưng hiệu số -3 đã chính thức rời cuộc chơi. Chỉ còn U.23 Indonesia và U.23 Myanmar là vẫn tranh chấp.

Cả U.23 Indonesia và U.23 Myanmar hiện đều 0 điểm và hiệu số lần lượt là -1 (0/1) và -2 (0/2). Nếu U.23 Indonesia thắng tỷ số 3-0, họ sẽ giành vé đi tiếp nhờ có hiệu số tốt hơn U.23 Malaysia, cụ thể là +2 (3/1) so với +1 của đối thủ.

U.23 Myanmar cũng còn hy vọng, nhưng họ bắt buộc phải thắng U.23 Indonesia tỷ số 4-0 trở lên mới có vé (khi đó hiệu số là +2). Xét về thực lực, U.23 Myanmar cực kỳ khó để gây sốc trước U.23 Indonesia, đội đang rất phấn khích sau khi sống lại hy vọng nhờ trận thắng của U.23 Việt Nam.

Ngoài các tỷ số cách biệt từ 3 bàn trở lên, U.23 Indonesia vẫn có thể vào bán kết nếu thắng cách biệt 2 bàn. Nhưng ở điều kiện này sẽ khó hơn. Đó là, đội bóng trẻ xứ vạn đảo phải ghi 5 bàn trở lên khi thắng đối thủ với tỷ số 5-3, 6-4 hoặc 7-5… Ví dụ với tỷ số 5-3, U.23 Indonesia sẽ có hiệu số là 5/4 (+1) bằng với U.23 Malaysia (4/3), nhưng sẽ lấy vé đi tiếp nhờ có số bàn thắng ghi nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu U.23 Indonesia chỉ thắng tỷ số 2-0 hoặc 3-1, U.23 Indonesia sẽ bị loại. Điều này là do U.23 Indonesia sẽ thua Malaysia về số bàn thắng ghi ít hơn, mặc dù cả hai đều có hiệu số bàn thắng bại là +1.

Trong khi đó, nếu U.23 Indonesia thắng U.23 Myanmar tỷ số 4-2, khi đó họ và Malaysia sẽ có cùng điểm, hiệu số bàn thắng bại +1 và số bàn thắng bàn thua đều là 4/3. Trường hợp này xảy ra, suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp sẽ được định đoạt dựa trên điểm kỷ luật, hoặc số thẻ mà mỗi đội nhận được.

Do đó, dù được U.23 Việt Nam "giúp đỡ", nhưng để cụ thể cơ hội giành vé vào bán kết của U.23 Indonesia hoàn toàn không dễ.

Nếu vượt qua thử thách này, thầy trò HLV Indra Sjafri sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ HCV. Ở bán kết họ sẽ tái đấu với đối thủ chủ nhà U.23 Thái Lan, đội mà họ từng thắng với tỷ số 5-2 ở hiệp phụ để giành HCV tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023, sau khi cũng đã trải qua một cuộc ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai bên, để lại hình ảnh xấu xí cho đến nay.

Trận bán kết còn lại đã được xác định khi U.23 Việt Nam (nhất bảng B) gặp U.23 Philippines (nhất bảng C).