Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Live SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ vàng ở môn bắn súng

Thanh Niên
Thanh Niên
12/12/2025 07:37 GMT+7

Hôm nay (12.12), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài thứ 3 ở SEA Games 33, hứa hẹn gặt hái thêm nhiều HCV ở các môn bắn súng, bơi, điền kinh, đua thuyền, TDDC và các môn võ.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

SEA Games 33 chứa đựng nhiều bất ngờ

Vòng loại môn bơi diễn ra từ 9 giờ với sự góp mặt của các kình ngư Việt Nam ở nội dung 100 m tự do nữ (Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền), 400 m hỗn hợp nam (Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn), 1.500 m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh), 400 m tự do nữ (Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi). Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng giữ vững phong độ tại SEA Games 33 và sẽ tỏa sáng ở chung kết diễn ra từ 18 giờ.

SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ vàng ở môn bắn súng - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng (thứ hai từ phải sang) bảo vệ HCV nội dung 1.500 m tự do ở ngày tranh tài hôm nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn điền kinh, Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tường thi đấu vòng loại 400 m nam lúc 9 giờ 50. Tâm điểm ở buổi chiều khi Vũ Đức Anh thi đấu chung kết nhảy cao nam (16 giờ 40), Kim Thị Huyền đấu chung kết đẩy tạ nữ (16 giờ 50), Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc đấu chung kết 400 m nữ (17 giờ 45), Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đấu vòng loại, chung kết 100 m rào nữ (18 giờ 15). Điền kinh Việt Nam hứa hẹn giành HCV ở cự ly 400 m nữ và 100 m rào nữ.

SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ vàng ở môn bắn súng - Ảnh 3.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng tỏa sáng ở cự ly 100 m rào

ẢNH: NVCC

Ở môn đua thuyền, Nguyễn Thị Hương, Ma Thị Thùy thi đấu vòng loại canoeing đôi nữ 200 m, nếu vượt qua vòng loại sẽ thi đấu chung kết lúc 14 giờ. Ở nội dung canoeing 4 nam 200 m có sự góp mặt của Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành. Ở nội dung kayak 4 nam 200 m, các đại diện Việt Nam tranh tài gồm Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn.

Ở môn thể dục dụng cụ (TDDC), Đinh Phương Thành thi đấu chung kết 2 nội dung gồm xà đơn và xà kép từ 14 giờ 30, hứa hẹn giành trọn 2 HCV. Ngoài ra còn có Trần Đoàn Quỳnh Nam thi đấu chung kết nữ.

SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ vàng ở môn bắn súng - Ảnh 4.

Đinh Phương Thành tranh chung kết 2 nội dung của TDDC

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chung kết môn judo bắt đầu từ 13 giờ có sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Thành (hạng cân 55 kg), Nguyễn Hải Bá (hạng cân 73 kg), Nguyễn Thị Thanh Thủy (hạng cân 57 kg) và Lê Huỳnh Tường Vi (hạng cân 70 kg). Đây đều là những hạng cân judo Việt Nam hứa hẹn gặt hái thành tích cao nhất.

Môn jujitsu thi đấu chung kết từ 9 giờ hứa hẹn mang về nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Đội tuyển jujitsu Việt Nam góp mặt ở chung kết các hạng cân 62 kg (Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng), 77 kg (Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng), 63 kg (Ngô Thị Thảo Vân, Vũ Thị Anh Thư), hỗn hợp show mix (Trịnh Kế Dương/Nguyễn Ngọc Bích), hỗn hợp duo mix (Phùng Thị Hồng Ngọc/Tơ Đăng Minh).

Môn karate thi đấu vòng loại từ 9 giờ với sự góp mặt của Chu Văn Đức (55 kg nam), Nguyễn Thị Thu (50 kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (55 kg nữ), Khuất Hải Nam (67 kg nữ). Nếu vượt qua vòng loại, các võ sĩ Việt Nam sẽ tranh chung kết từ 13 giờ. 

Ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang góp mặt ở vòng loại súng trường hơi 10 m đôi hỗn hợp lúc 9 giờ 30, nếu vào chung kết sẽ thi đấu lúc 11 giờ. Mai Tuấn Anh, Trần Khắc Đang tham dự nội dung bắn đĩa bay từ 9 giờ. 


Tin liên quan

Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu mới nhất của Việt Nam ngày 12.12: Chờ xem ‘mưa’ vàng trên các kênh nào?

Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu mới nhất của Việt Nam ngày 12.12: Chờ xem ‘mưa’ vàng trên các kênh nào?

Sau ngày thi đấu thành công hôm qua, hôm nay, thể thao Việt Nam bước vào ngày thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.

HLV Mai Đức Chung và ông Kim Sang-sik cùng mong 2 đội đoạt HCV SEA Games 33

Mỏ vàng thể thao Việt Nam tỏa sáng rực rỡ

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 thể thao việt nam Điền kinh Nguyễn Huy Hoàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận