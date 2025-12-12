SEA Games 33 chứa đựng nhiều bất ngờ

Vòng loại môn bơi diễn ra từ 9 giờ với sự góp mặt của các kình ngư Việt Nam ở nội dung 100 m tự do nữ (Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền), 400 m hỗn hợp nam (Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn), 1.500 m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh), 400 m tự do nữ (Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi). Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng giữ vững phong độ tại SEA Games 33 và sẽ tỏa sáng ở chung kết diễn ra từ 18 giờ.

Nguyễn Huy Hoàng (thứ hai từ phải sang) bảo vệ HCV nội dung 1.500 m tự do ở ngày tranh tài hôm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn điền kinh, Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tường thi đấu vòng loại 400 m nam lúc 9 giờ 50. Tâm điểm ở buổi chiều khi Vũ Đức Anh thi đấu chung kết nhảy cao nam (16 giờ 40), Kim Thị Huyền đấu chung kết đẩy tạ nữ (16 giờ 50), Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc đấu chung kết 400 m nữ (17 giờ 45), Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đấu vòng loại, chung kết 100 m rào nữ (18 giờ 15). Điền kinh Việt Nam hứa hẹn giành HCV ở cự ly 400 m nữ và 100 m rào nữ.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng tỏa sáng ở cự ly 100 m rào ẢNH: NVCC

Ở môn đua thuyền, Nguyễn Thị Hương, Ma Thị Thùy thi đấu vòng loại canoeing đôi nữ 200 m, nếu vượt qua vòng loại sẽ thi đấu chung kết lúc 14 giờ. Ở nội dung canoeing 4 nam 200 m có sự góp mặt của Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành. Ở nội dung kayak 4 nam 200 m, các đại diện Việt Nam tranh tài gồm Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn.

Ở môn thể dục dụng cụ (TDDC), Đinh Phương Thành thi đấu chung kết 2 nội dung gồm xà đơn và xà kép từ 14 giờ 30, hứa hẹn giành trọn 2 HCV. Ngoài ra còn có Trần Đoàn Quỳnh Nam thi đấu chung kết nữ.

Đinh Phương Thành tranh chung kết 2 nội dung của TDDC ẢNH: ĐỘC LẬP

Chung kết môn judo bắt đầu từ 13 giờ có sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Thành (hạng cân 55 kg), Nguyễn Hải Bá (hạng cân 73 kg), Nguyễn Thị Thanh Thủy (hạng cân 57 kg) và Lê Huỳnh Tường Vi (hạng cân 70 kg). Đây đều là những hạng cân judo Việt Nam hứa hẹn gặt hái thành tích cao nhất.

Môn jujitsu thi đấu chung kết từ 9 giờ hứa hẹn mang về nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Đội tuyển jujitsu Việt Nam góp mặt ở chung kết các hạng cân 62 kg (Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng), 77 kg (Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng), 63 kg (Ngô Thị Thảo Vân, Vũ Thị Anh Thư), hỗn hợp show mix (Trịnh Kế Dương/Nguyễn Ngọc Bích), hỗn hợp duo mix (Phùng Thị Hồng Ngọc/Tơ Đăng Minh).

Môn karate thi đấu vòng loại từ 9 giờ với sự góp mặt của Chu Văn Đức (55 kg nam), Nguyễn Thị Thu (50 kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (55 kg nữ), Khuất Hải Nam (67 kg nữ). Nếu vượt qua vòng loại, các võ sĩ Việt Nam sẽ tranh chung kết từ 13 giờ.

Ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang góp mặt ở vòng loại súng trường hơi 10 m đôi hỗn hợp lúc 9 giờ 30, nếu vào chung kết sẽ thi đấu lúc 11 giờ. Mai Tuấn Anh, Trần Khắc Đang tham dự nội dung bắn đĩa bay từ 9 giờ.



