Thể thao SEA Games 33

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
11/12/2025 20:14 GMT+7

Puripol Boonson đi vào lịch sử của điền kinh khu vực khi trở thành nam VĐV đầu tiên chạy 100 m dưới 10 giây.

Ngôi sao điền kinh gây sốc đấu trường SEA Games

Tối 11.12, tại sân Suphachalasai (Bangkok), nơi diễn ra môn điền kinh SEA Games 33, Boonson thể hiện quá ấn tượng ở chung kết nội dung 100 m nam. Anh cán đích với thành tích 9 giây 99, giành HCV một cách xứng đáng. Trước đó, ở vòng loại, thành tích của anh còn tốt hơn: 9 giây 94.

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games- Ảnh 1.

Boonson bứt tốc ngoạn mục

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games- Ảnh 2.

Ngôi sao của điền kinh Thái Lan thể hiện đẳng cấp

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games- Ảnh 3.

Anh khiến các khán giả có mặt tại sân vỡ òa trong sung sướng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thành tích này không chỉ phá vỡ kỷ lục cá nhân của anh mà còn giúp Boonson trở thành người đầu tiên đến từ Đông Nam Á chạy dưới 10 giây. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại người Indonesia Suryo Agung Wibowo, với thời gian 10 giây 17, được thiết lập tại SEA Games 2009 diễn ra tại Lào.

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games- Ảnh 4.

Ngần Ngọc Nghĩa không vượt qua vòng loại 100 m nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games- Ảnh 5.

Hà Thị Thu đã rất nỗ lực và giành được HCĐ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games- Ảnh 6.

Hoàng Dư Ý bị đau và bỏ cuộc đáng tiếc

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngôi sao người Indonesia Lalu Muhammad Zohri giành HCB, trong khi HCĐ thuộc về đại diện của Malaysia, Danish Iftikhar Muhammad Roslee. Trong khi đó, điền kinh Việt Nam không có đại diện nào góp mặt ở chung kết nội dung này vì Ngần Ngọc Nghĩa thất bại ở vòng loại. Ở cự ly 100 m nữ, Hà Thị Thu giành HCĐ với thành tích 11 giây 58, còn Hoàng Dư Ý bỏ cuộc vì chấn thương sau khi hoàn thành vòng loại. 

