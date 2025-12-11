Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Hồng Trọng: Đánh bại tượng đài SEA Games, đoạt HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam

Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
11/12/2025 16:59 GMT+7

VĐV Nguyễn Hồng Trọng đã đạt thành tích xuất sắc đánh bại tượng đài Đông Nam Á Barbosa để đem về tấm HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33.

Nguyễn Hồng Trọng: Đánh bại tượng đài SEA Games, đoạt HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam- Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Trọng và HLV Erfan Heydarl (Iran) trong phút đăng quang

ảnh: Quốc Việt

Tấm HCV quá đặc biệt của taekwondo Việt Nam

Ở bán kết, Nguyễn Hồng Trọng đã phải đối mặt với "ngọn núi" lừng lững mang tên Barbosa K.B, nhà vô địch taekwondo hạng cân 54 kg 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2019, 2021, 2023) từng tham dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Trước đối thủ rất mạnh, nhưng Hồng Trọng - người mới có kỳ SEA Games thứ 2 và chưa có danh hiệu nào - đã chơi rất tự tin, thắng chung cuộc 2-1 (18-5, 6-15, 11-4) để xuất sắc lọt vào chung kết, tạo ra một trong những bất ngờ lớn của taekwondo tại SEA Games 33.

Trên sàn đấu trung tâm thương mại Fashion Island ở Bangkok, Hồng Trọng đã có trận thắng 2-1 (16-8, 8-10, 10-5) nghẹt thở trước đối thủ Tumakaka (Indonesia), đánh bại đối thủ bằng những đòn chính xác liên tiếp vào những giây cuối cùng.

Nguyễn Hồng Trọng: Đánh bại tượng đài SEA Games, đoạt HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam- Ảnh 2.

Hồng Trọng tấn công trong trận bán kết với Barbosa (Philippines)

ảnh: Quốc Việt

Hạ đối thủ từng 3 lần vô địch SEA Games, Nguyễn Hồng Trọng mang về HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam

Trong giây phút vỡ òa vì sung sướng sau chiến thắng quá đỗi tuyệt vời, Hồng Trọng xúc động:"Thật sự hôm nay tôi rất là vui vì đã chiến thắng bản thân mình.

Từ vòng bán kết tôi đã thắng được VĐV Barbosa đang có chuỗi 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games và từng giành quyền tham dự Olympic Tokyo. Đó là đối thủ rất mạnh nhưng tôi đã vượt qua được".

Chiến thuật hợp lý

Trong 2 trận bán kết và chung kết, Nguyễn Hồng Trọng đều vấp phải sự tấn công rất mạnh của các đối thủ, nhiều thời điểm so kè từng điểm một, thậm chí bị dẫn ngược. Tuy nhiên, anh đều bình tĩnh ứng phó nhờ sự chỉ đạo hợp lý của BHL.

Nguyễn Hồng Trọng: Đánh bại tượng đài SEA Games, đoạt HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam- Ảnh 3.

Tấm HCV rực rỡ của Nguyễn Hồng Trọng

ảnh: Quốc Việt

Nguyễn Hồng Trọng: Đánh bại tượng đài SEA Games, đoạt HCV thứ 2 cho taekwondo Việt Nam- Ảnh 4.

Giây phút chiến thắng của Hồng Trọng trong trận chung kết nghẹt thở với Tumakaka

ảnh: Quốc Việt

Hồng Trọng bày tỏ: "Ngày hôm nay, tôi chủ yếu sử dụng các đòn đạp, tận dụng ưu thế chân dài cũng là đòn tủ của tôi, còn các đòn đá cao chỉ là mồi của tôi thôi. Đây là kỳ SEA Gmes thứ 2 của tôi, lần đầu đoạt huy chương và giành luôn HCV, thật tuyệt vời".

Trong giây phút chiến thắng, chàng trai sinh năm 2004 tại An Giang gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã luôn tin tưởng, hỗ trợ mình để có được tấm HCV taekwondo thứ 2 cho Việt Nam.

"Vào lúc này, tôi nghĩ đầu tiên đến đồng đội của tôi, những thầy cô và gia đình đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Vào lúc này trong tôi rất hạnh phúc và biết ơn thầy cô đã luôn ủng hộ, dạy dỗ và dìu dắt để tôi có được tấm huy chương đầu tiên ở SEA Games, lại là tấm HCV giá trị như ngày hôm nay", Hồng Trọng xúc động.

Khám phá thêm chủ đề

