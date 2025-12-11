Nóng: Nguyễn Thùy Linh nhiều lần không đồng tình với trọng tài, thua ngược đáng tiếc tại SEA Games

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng trong hiệp 1

Trưa 11.12, Nguyễn Thùy Linh ra sân ở nội dung đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam sẽ chạm trán với Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (Indonesia, hạng 82 thế giới). Đối thủ đến từ Indonesia bị đánh giá yếu hơn, nhưng đã chứng minh rằng mình không dễ bị bắt nạt. Ngay trong ván đấu đầu tiên, Pratiwi đã khiến tay vợt nữ số 1 Việt Nam phải vất vả.

Đầu trận, hai VĐV tạo ra thế trận giằng co hấp dẫn. Thùy Linh có lúc tạo ra khoảng cách 2 điểm 7/5, nhưng sau đó bị đối thủ dẫn ngược 11/8. Tay vợt Việt Nam liên tục mắc lỗi, để cho Pratiwi đào sâu cách biệt thành 6 điểm, bị dẫn 9/15.

Thùy Linh có chuỗi lên 9 điểm ấn tượng để thắng ngược ván 1 ẢNH: NHẬT THỊNH

Kể từ đó, Thùy Linh đã kịp lấy lại sự tập trung và có chuỗi lên điểm ấn tượng, trong khi tay vợt người Indonesia chỉ có thể ghi thêm 1 điểm. Khi đang bị dẫn 12/16, Thùy Linh thể hiện khả năng điều cầu và dứt điểm chuẩn xác, ghi một mạch 9 điểm liền để thắng ván 1 với điểm số 21/16.

Sang ván 2, Pratiwi nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo ra khoảng cách về mặt điểm số, lần lượt dẫn 6/1, 9/2, 10/3... Thùy Linh bám đuổi quyết liệt, có lúc rút ngắn điểm số xuống 10/13. Dù vậy, tay vợt Indonesia thi đấu khá ổn định và duy trì cách biệt từ 3 đến 4 điểm, trước khi chạm "set point", dẫn 20/17.

Lúc này, Thùy Linh đã cho thấy bản lĩnh khi cứu đến 3 "set point" để quân bình điểm số 20/20. Dù rất nỗ lực nhưng tay vợt Việt Nam vẫn để thua 20/22 ở ván 2. Tỷ số được san bằng 1-1.

Nguyễn Thùy Linh nhiều lần không đồng tình với quyết định của trọng tài ở trận đấu này, đặc biệt là ván 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở ván 3, tay vợt Indonesia đã thi đấu rất xuất sắc để giành chiến thắng. Chung cuộc, Pratiwi đánh bại Thùy Linh với tỷ số 2-1. Tay vợt người Indonesia giành vé vào tứ kết SEA Games 33.

Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Đức Phát cũng thắng trước ở ván 1, nhưng chung cuộc thua 1-2 trước Zaki Ubaidillah (hạng 48 thế giới).




















