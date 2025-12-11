Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Nóng: Nguyễn Thùy Linh nhiều lần không đồng tình với trọng tài, thua ngược đáng tiếc tại SEA Games

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
11/12/2025 13:49 GMT+7

Nguyễn Thùy Linh thua ngược đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước tay vợt người Indonesia, qua đó sớm dừng bước ở nội dung đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng trong hiệp 1

Trưa 11.12, Nguyễn Thùy Linh ra sân ở nội dung đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam sẽ chạm trán với Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (Indonesia, hạng 82 thế giới). Đối thủ đến từ Indonesia bị đánh giá yếu hơn, nhưng đã chứng minh rằng mình không dễ bị bắt nạt. Ngay trong ván đấu đầu tiên, Pratiwi đã khiến tay vợt nữ số 1 Việt Nam phải vất vả.

Đầu trận, hai VĐV tạo ra thế trận giằng co hấp dẫn. Thùy Linh có lúc tạo ra khoảng cách 2 điểm 7/5, nhưng sau đó bị đối thủ dẫn ngược 11/8. Tay vợt Việt Nam liên tục mắc lỗi, để cho Pratiwi đào sâu cách biệt thành 6 điểm, bị dẫn 9/15.

Nóng: Nguyễn Thùy Linh nhiều lần không đồng tình với trọng tài, thua ngược đáng tiếc tại SEA Games- Ảnh 1.

Thùy Linh có chuỗi lên 9 điểm ấn tượng để thắng ngược ván 1

ẢNH: NHẬT THỊNH

Kể từ đó, Thùy Linh đã kịp lấy lại sự tập trung và có chuỗi lên điểm ấn tượng, trong khi tay vợt người Indonesia chỉ có thể ghi thêm 1 điểm. Khi đang bị dẫn 12/16, Thùy Linh thể hiện khả năng điều cầu và dứt điểm chuẩn xác, ghi một mạch 9 điểm liền để thắng ván 1 với điểm số 21/16.

Sang ván 2, Pratiwi nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo ra khoảng cách về mặt điểm số, lần lượt dẫn 6/1, 9/2, 10/3... Thùy Linh bám đuổi quyết liệt, có lúc rút ngắn điểm số xuống 10/13. Dù vậy, tay vợt Indonesia thi đấu khá ổn định và duy trì cách biệt từ 3 đến 4 điểm, trước khi chạm "set point", dẫn 20/17.

Lúc này, Thùy Linh đã cho thấy bản lĩnh khi cứu đến 3 "set point" để quân bình điểm số 20/20. Dù rất nỗ lực nhưng tay vợt Việt Nam vẫn để thua 20/22 ở ván 2. Tỷ số được san bằng 1-1.

Nóng: Nguyễn Thùy Linh nhiều lần không đồng tình với trọng tài, thua ngược đáng tiếc tại SEA Games- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh nhiều lần không đồng tình với quyết định của trọng tài ở trận đấu này, đặc biệt là ván 2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở ván 3, tay vợt Indonesia đã thi đấu rất xuất sắc để giành chiến thắng. Chung cuộc, Pratiwi đánh bại Thùy Linh với tỷ số 2-1. Tay vợt người Indonesia giành vé vào tứ kết SEA Games 33.

Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Đức Phát cũng thắng trước ở ván 1, nhưng chung cuộc thua 1-2 trước Zaki Ubaidillah (hạng 48 thế giới).






Tin liên quan

Xác định đối thủ của Nguyễn Thùy Linh: Bắt đầu hành trình săn vàng SEA Games

Xác định đối thủ của Nguyễn Thùy Linh: Bắt đầu hành trình săn vàng SEA Games

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh tại nội dung đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33 đã lộ diện. Tay vợt số 1 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài từ sáng 11.12.

Hồi hộp chờ Nguyễn Thùy Linh thể hiện bản lĩnh, cạnh tranh huy chương SEA Games

Nóng: Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại tay vợt nữ số 1 Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh cầu lông Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận