Xác định đối thủ của Nguyễn Thùy Linh: Bắt đầu hành trình săn vàng SEA Games

Lễ bốc thăm các nội dung đôi (nam, nữ, nam nữ) và đơn (nam, nữ) môn cầu lông SEA Games 33 diễn ra vào ngày 10.12. Theo đó, đối thủ của Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) ở nội dung đơn nữ đã được xác định. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam sẽ chạm trán với Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (Indonesia, hạng 82 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 4

Tại nội dung này, Thùy Linh là hạt giống số 4. VĐV Việt Nam được đánh giá cao hơn so với tay vợt người Indonesia. Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam Ngô Trung Dũng cho biết, cơ hội thắng để giành vé đi tiếp của Thùy Linh là khá lớn, khi tay vợt sinh năm 1997 có trình độ và kinh nghiệm nhỉnh hơn đối thủ.

Các nội dung đôi và đơn kể trên diễn ra từ 10 giờ sáng. Nguyễn Thùy Linh ra sân lúc 12 giờ.

Nguyễn Thùy Linh là người duy nhất có chiến thắng của cầu lông Việt Nam tính đến lúc này ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài Thùy Linh, nội dung đơn nữ còn có sự góp mặt của tay vợt kỳ cựu Nguyễn Thị Trang. Bà xã của Nguyễn Tiến Minh chạm trán với đối thủ cực mạnh, Supanida Katethong (hạt giống số 3, hạng 12 thế giới) lúc 10 giờ 30.

Ở nội dung cá nhân nam, Lê Đức Phát chạm trán tay vợt người Indonesia - Zaki Ubaidillah (hạng 48 thế giới) lúc 12 giờ. Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng cũng đối đầu với VĐV Indonesia - Alwi Farhan (hạt giống số 2, hạng 17 thế giới), lúc 13 giờ.

Thùy Trang gặp khó ở cả nội dung đơn và đôi nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đôi nữ có hai cặp VĐV tranh tài gồm: Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh, Bùi Bích Phương - Vũ Thị Trang. Đáng tiếc, trường hợp của Trần Thị Phương Thúy chấn thương từ trước ngày diễn ra nội dung đồng đội (6.12) không kịp hồi phục. Do đó, ban huấn luyện phải đưa Vũ Thị Trang vào thay.

Cặp Diệu Ly - Phạm Thị Khánh gặp đôi Ngar Myar - Eaint Chit Phoo (Myanmar) lúc 14 giờ. Bích Phương - Vũ Thị Trang chạm trán đôi mạnh đến từ Thái Lan là Ornnicha Jongsathapornparn - Sukitta Suwachai (hạt giống số 3), lúc 15 giờ.

Trước đó, ở nội dung đồng đội khởi tranh từ ngày 7.12, cầu lông nữ Việt Nam sớm dừng bước khi để thua Malaysia 1-3. Nguyễn Thùy Linh là người đầu tiên và duy nhất giành chiến thắng, khi đánh bại tay vợt số 1 của đội nữ Malaysia Karupathevan Letshanaa.












