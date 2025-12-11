Kata nữ Việt Nam mở hàng vàng cho karate tại SEA Games 33: Ba ‘nàng tiên’ tài sắc vẹn toàn

Chiều nay tại Thái Lan, các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết kata đồng đội nữ, mang về tấm HCV đầu tiên cho karate Việt Nam tại SEA Games 33.

Không chỉ vượt qua áp lực thi đấu trên đất Thái Lan, rõ ràng các cô gái Việt Nam đã trình diễn phong độ đỉnh cao. “Nữ hoàng kata” Nguyễn Thị Phương cùng đồng đội lựa chọn bài quyền Tomari Bassai – một trong những bài thi nổi tiếng bởi độ phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng động tác và sự đồng bộ hoàn hảo giữa các thành viên.





Tấm HCV quý giá

Các cô gái Việt Nam được thưởng nóng sau khi giành kỳ tích

Ba cô gái vàng của kata Việt Nam

Màn biểu diễn kéo dài 5 phút, nhưng từng nhịp đánh, thế tấn đến khí lực đều được thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ và đầy thần thái. Giới chuyên môn đánh giá đội tuyển kata nữ Việt Nam đã thể hiện bài thi gần như hoàn hảo: kỹ thuật sắc sảo, tinh thần tập trung cao độ, cùng sự ăn ý đến từng tích tắc giữa ba võ sĩ.

Chính những yếu tố này giúp họ thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và vượt qua đối thủ Thái Lan – đội vốn được đánh giá rất mạnh khi thi đấu sân nhà. Tấm HCV tại SEA Games 33 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng cho karate Việt Nam mà còn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của thế hệ võ sĩ trẻ. Với phong độ ấn tượng này của kata nữ Việt Nam, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ SEA Games bùng nổ của karate Việt Nam trong những ngày thi đấu sắp tới.

