HLV Mai Đức Chung sẽ thay đổi để đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng

Trận thua đau đối thủ Philippines tỷ số 0-1 với bàn thua phút chót 90+4 ngày 8.12, đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào tình huống khó ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Tính đến trước lượt cuối, Huỳnh Như và các đồng đội vẫn đang xếp trên đội nữ Philippines nhờ hơn hiệu số +6 so với 0, dù bằng 3 điểm sau 2 trận. Bảng này, đội nữ Myanmar đang dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Họ chỉ cần hòa đội tuyển nữ Việt Nam là lấy vé vào bán kết cùng ngôi đầu.

HLV Mai Đức Chung sẽ thay đổi để đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Myanmar? Ảnh: Khả Hòa

Trong khi ở trận còn lại cùng giờ, đội nữ Philippines sẽ tự quyết định cơ hội cho mình khi gặp đối thủ yếu nhất bảng là Malaysia (đã thua 2 trận, để lọt lưới tới 10 bàn). Các "Filipinas" (biệt danh đội tuyển nữ Philippines) với thực lực hơn hẳn, việc giành chiến thắng là trong tầm tay. Thậm chí là một chiến thắng với tỷ số đậm, nhằm có thể so sánh hiệu số trong trường hợp có đội bằng điểm để tranh suất vào bán kết.

Với đội tuyển nữ Việt Nam, dù ở tình thế khó, như việc đang có hiệu số tốt hơn so với Myanmar và Philippines, cụ thể là +6 so với lần lượt +4 và 0. Qua đó, giúp đội quân của HLV Mai Đức Chung cần tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là đánh bại đối thủ Myanmar rất mạnh.

Nếu làm được, họ sẽ lấy vé vào bán kết mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại. Thậm chí nếu thắng và gặp thuận lợi về mặt hiệu số, đội tuyển nữ Việt Nam cũng cầm chắc ngôi đầu để tránh gặp đội tuyển nữ Thái Lan ở bán kết (đã có vé và ngôi đầu bảng A, trong khi đội nữ Indonesia nhì bảng).

Dựa trên nhiều đánh giá và dự đoán, sau trận thua Philippines, để chuẩn bị cho trận then chốt với Myanmar, HLV Mai Đức Chung đã có vài thay đổi với đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, việc củng cố tinh thần là điều cấp thiết nhất.

Việc Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh có cuộc gặp toàn đội ngày 10.12, đã củng cố tinh thần và niềm tin đáng kể với Huỳnh Như và các đồng đội.

Bên cạnh đó, về mặt lực lượng thi đấu, HLV Mai Đức Chung có thể tin dùng trở lại các cựu binh giàu kinh nghiệm như tiền đạo Huỳnh Như ngay từ đầu, cùng bên cạnh là những hậu vệ dày dạn như Trần Thị Thu và Trần Thị Thu Thảo. Kết hợp với các nhân tố trẻ đã khẳng định mình như Thanh Nhã, Hải Linh, Trần Thị Duyên.

Qua đó, có thể sẽ giúp lối chơi đội tuyển nữ Việt Nam khởi sắc và biến hóa hơn, mới có thể vượt qua được đối thủ Myanmar có lối chơi giàu sức mạnh và luôn tạo áp lực.

Một yếu tố nữa để tạo cú hích lớn giúp các cầu thủ nữ Việt Nam có thể vượt qua thời điểm khó khăn, đó là đã đến lúc họ cần thể hiện bản lĩnh của một đội đã dự World Cup.

Cũng như là tinh thần của những nhà vô địch SEA Games gần như tuyệt đối, khi đã vô địch 4 kỳ liên tiếp gần đây (tổng cộng là 8 lần lên ngôi ở bóng đá nữ SEA Games, nhiều nhất trong lịch sử, bóng đá nữ Thái Lan chỉ có 5 lần lên ngôi).