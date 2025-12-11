Lịch thi đấu gay cấn đội tuyển nữ Việt Nam ngày 11.12: Phải thay đổi để thắng Myanmar

Cần nhân tố kinh nghiệm

Trong 2 trận vừa qua, dù thi đấu khá tốt nhưng có cảm giác lối chơi của đội tuyển bóng đá nữ VN vận hành chưa được trơn tru. Sự kết hợp giữa lực lượng "già - trẻ" tuy có tạo sự hứng khởi và sức bật khi tiếp cận trận đấu, nhưng nhìn chung chưa thực sự mạnh mẽ như mong đợi. Có những thời điểm một số trụ cột chưa đảm bảo chơi với cường độ cao suốt trận nên phải thường xuyên hoán chuyển. Cũng có lúc các tài năng trẻ dù rất nỗ lực để thể hiện nhưng tâm lý chưa tốt, nên HLV Mai Đức Chung buộc phải thay đổi.

Đội trưởng Huỳnh Như (9) có thể sẽ trở lại đội hình xuất phát Ảnh: Khả Hòa

Chính vì sự khập khiễng này nên 2 trận gặp Malaysia và Philippines, ban huấn luyện đội tuyển VN chỉ giữ được bộ khung 6 - 7 vị trí chính thức, còn lại phải điều chỉnh theo từng thời điểm trận đấu. Dĩ nhiên trước mỗi đối thủ, HLV Mai Đức Chung có toan tính khác nhau để bố trí con người phù hợp; nhưng chính bộ khung chưa ổn định khiến lối đá chưa được mượt mà, sắc nét. Đặc biệt những nhân tố trẻ được chờ đợi tỏa sáng ở SEA Games 33 thì sau trận đầu chơi khá tốt đã có biểu hiện khựng lại ở trận thứ 2. Điều này đang gây âu lo cho ban huấn luyện trước trận quyết định với Myanmar.

Có lẽ bên cạnh những cầu thủ trẻ đã khẳng định mình như Thanh Nhã, Hải Linh, Trần Thị Duyên, HLV Mai Đức Chung sẽ phải cần những gương mặt kinh nghiệm cho trận chiến sống còn này. Những hậu vệ dày dạn như Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo và đặc biệt Huỳnh Như có thể sẽ xuất hiện từ đầu. Sự có mặt của họ sẽ giúp đội tuyển nữ VN giữ được thế trận chặt chẽ, bình tĩnh, tự tin, không bị cuốn vào áp lực mà Myanmar tạo ra.

Phải bật lên mạnh mẽ

Trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh nhắn nhủ cả đội vào sáng 10.12: "Hãy quên đi những điều chưa như ý, chỉ cần tạo được một sự kết nối vững vàng thì toàn đội sẽ chơi bùng nổ và chiến thắng trước Myanmar". Lời động viên này là động lực để thầy trò HLV Mai Đức Chung bật lên mạnh mẽ để thi đấu một trận hay hơn mong đợi.

HLV Mai Đức Chung đánh giá đội tuyển nữ Myanmar sẽ nhập cuộc nhanh với nhiều cầu thủ có tốc độ, nhất là trục dọc với 2 gương mặt kỳ cựu Win Theingi Tun và Khin Maralar Tun. Vì vậy các cô gái VN cần phải xây dựng hệ thống phòng thủ có chiều sâu ở khu trung tuyến. Diễm My chơi tốt trận trước có thể sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh chỉ huy tuyến dưới; nhưng vai trò cặp tiền vệ trung tâm của Thái Thị Thảo và Ngân Thị Vạn Sự sẽ quyết định thành bại. Đặc biệt là phải đánh chặn từ xa, vô hiệu hóa những pha bật nhả nhanh, đánh vào hai nách trung lộ của Myanmar. Khóa chặt được khu vực này thì bộ ba tấn công với Hải Yến, Bích Thùy và có thể Huỳnh Như sẽ có thời cơ để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bật lên mạnh mẽ để thắng Myanmar, chỉ có vậy thì con đường bảo vệ HCV SEA Games của bóng đá nữ VN mới có thể kéo dài.



