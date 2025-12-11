Lịch thi đấu SEA Games 33 của Việt Nam ngày 11.12: Quyết liệt, săn thêm nhiều vàng

Chờ vàng điền kinh, bơi cùng các môn võ

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đoạt 4 HCV, 4 HCB, 16 HCĐ, tạm xếp hạng tư sau chủ nhà Thái Lan (19 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ), Indonesia (5 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ), Singapore (5 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ). Đoàn thể thao Việt Nam sẽ quyết liệt cạnh tranh ở ngày thi đấu thứ hai (11.12) nhằm qua mặt 2 đối thủ trong tầm ngắm là Singapore và Indonesia.

Bùi Thị Ngân gánh trọng trách đàn chị Nguyễn Thị Oanh để lại ở cự ly 1.500 m nữ ẢNH: LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH VIỆT NAM

Các nội dung chung kết môn điền kinh sẽ diễn ra từ 16 giờ 50. Trong đó điền kinh Việt Nam kỳ vọng đoạt HCV ở nội dung 1.500 m nữ của Nguyễn Khánh Linh, Bùi Thị Ngân, 1.500 m nam của Lương Đức Phước, Sầm Văn Đới, nhảy 3 bước nam của Trần Văn Diện, Hồ Trọng Mạnh Hùng. Ngoài ra điền kinh Việt Nam còn tham gia ở vòng loại cự ly tốc độ hấp dẫn của Ngần Ngọc Nghĩa (100 m nam) và Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu (100 m nữ). Đáng chú ý, đương kim vô địch 1.500 m nữ là Nguyễn Thị Oanh sẽ không bảo vệ HCV nội dung này ở SEA Games năm nay, thay vào đó cô tập trung vào 3 cự ly là 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m và 10.000 m.

"Hoàng tử ếch Việt Nam" Phạm Thanh Bảo hứa hẹn tỏa sáng trên đường đua xanh SEA Games 33 ẢNH: FBNV

Ở môn bơi sẽ thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng và chung kết từ 18 giờ. Đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng lớn nhất ở cự ly 100 m ếch của Phạm Thanh Bảo. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Trương Vĩnh Trinh (50m ngửa nam), Lương Jeremie Loic Nimo (50m tự do nam), Nguyễn Khả Nhi (200m tự do nữ), Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (200m hỗn hợp nữ), tiếp sức 4x 200 m tự do nam.

Chung kết môn thể dục dụng cụ diễn ra từ 14 giờ 30 với sự góp mặt của 4 tuyển thủ Việt Nam gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo), Trần Đoàn Quỳnh Nam (xà lệch nữ), Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy ngựa nữ). Trong đó Xuân Thiện cùng Khánh Phong hứa hẹn vươn đến thành tích cao nhất.

Nguyễn Văn Khánh Phong (thứ 2 từ phải sang) sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games 33 ở chung kết diễn ra ngày 11.12 ẢNH: TRƯƠNG MINH SANG

Ở môn karate diễn ra vòng loại (11 giờ), chung kết (15 giờ) nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở đồng đội nữ, karate Việt Nam có Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sáng cửa cạnh tranh HCV còn ở đồng đội nam có sự góp mặt của Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân.

Ở môn jujitsu diễn ra từ 9 giờ, Việt Nam cạnh tranh chung kết các hạng cân 69 kg nam (Đặng Đình Tùng, Phạm Trí Dũng), 85 kg nam (Nguyễn Tiến Triển, Phạm Lê Hoàng Linh), 48 kg nữ (Phạm Thị Thu Hà), 57 kg nữ (Trần Hồng Ân). Ngoài ra jujitsu Việt Nam còn tham dự nội dung đôi nam (Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng), đôi nữ (Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích).

Đoàn thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở môn đua thuyền với vòng loại diễn ra từ 9 giờ, chung kết diễn ra từ 15 giờ. Các nội dung đội Việt Nam tham dự là thuyền kayak đôi nam 200 m (Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn), canoeing đôi nam 200 m (Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức), thuyền kayak đôi hỗn hợp 200 m (Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo)...

Lịch thi đấu chi tiết ngày 11.12 của đoàn thể thao Việt Nam:



