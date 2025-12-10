Ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33

Kết thúc buổi sáng ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đoạt 1 HCB, 4 HCĐ. Đây là thành tích chưa như mong muốn, vì thế các tuyển thủ Việt Nam dồn quyết tâm vào ngày thi đấu buổi chiều khi tranh chung kết các môn đáng chú ý như canoeing, bơi, taekwondo...

Kình ngư Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng bảo vệ thành công HCV 200 m hỗn hợp ẢNH: NGUYÊN KHANG

Sau khi vượt qua vòng loại, dàn tuyển thủ canoeing Việt Nam sẽ tranh chung kết từ 15 giờ hôm nay. Trong đó Nguyễn Thị Hương cùng Diệp Thị Hương được kỳ vọng tỏa sáng ở nội dung đôi nữ 500 m. Bên cạnh đó Việt Nam còn có đại diện góp mặt ở chung kết nội dung thuyền kayak đôi hỗn hợp 500 m (Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo), đua thuyền canoeing đơn nam 500 m (Phạm Hồng Quân), thuyền kayak hỗn hợp 4 người (Hoàng Duy, Mai Hạnh, Hoàng Thị Hường, Thanh Danh).

Ở môn taekwondo, vòng chung kết bắt đầu từ 14 giờ và Việt Nam có mặt tranh tài đồng đội nữ (Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Thị Kim Hà) và đồng đội nam hỗn hợp của dàn võ sĩ Kim Uyên, Xuân Thành, Đăng Khoa, Hồ Duy, Y Bình, Khánh Hân.

Nguyễn Thị Hương (trái) được kỳ vọng giành HCV môn canoeing ẢNH: FBNV

Tâm điểm là chung kết môn bơi diễn ra từ 18 giờ khi dàn kình ngư Việt Nam góp mặt ở tất cả các nội dung chung kết. Ở 200 m hỗn hợp nam có Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn. Đây là nội dung mà đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng lớn nhất khi Trần Hưng Nguyên đang là đương kim vô địch.

Trong chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng tiếp tục trông chờ tin vui từ các môn cờ maruk, jujitsu...