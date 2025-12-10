Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Nóng: Campuchia bất ngờ lại rút thêm môn jujitsu khỏi SEA Games 33?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
10/12/2025 09:11 GMT+7

Đoàn thể thao Campuchia mới đây thông báo sẽ không tham dự môn jujitsu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33 đang diễn ra ở Thái Lan.

Campuchia đã rút 9 môn

Môn jujitsu tranh tài sau lễ khai mạc SEA Games 33. Cụ thể, jujitsu thi đấu từ sáng 10.12, tại nhà thi đấu cách sân Rajamangala khoảng 30 km, với các nội dung có nhiều hạng cân: duo show (đôi biểu diễn) và fighting (đối kháng).

Đến sát giờ thi đấu, theo báo chí Thái Lan, đội tuyển jujitsu Campuchia mới thông báo sẽ rút lui khỏi môn jujitsu.

Cách đây 2 tuần, khi Thái Lan tuyên bố đưa các môn từ tỉnh Sonkhla về Bangkok do địa phương này bị lũ lụt nặng. Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamrouen cho biết, nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, bi sắt, bóng đá và cầu mây do “quan ngại lớn về an ninh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho VĐV và quan chức trong bối cảnh phức tạp.

Campuchia vẫn tiếp tục tham dự nhiều môn khác như bơi, điền kinh, e-sports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, teqball, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

Đến ngày thi đấu chính thức hôm nay, Campuchia rút cả môn võ jujitsu.

Nóng: Campuchia bất ngờ lại rút thêm môn jujitsu khỏi SEA Games 33?- Ảnh 1.

VĐV của chủ nhà Thái Lan thi đấu mở màn môn jujitsu, nội dung đôi biểu diễn

ẢNH: N.T

SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ tin vui từ jujitsu, taekwondo

SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ tin vui từ jujitsu, taekwondo

Sáng nay (10.12), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài chính thức đầu tiên ở SEA Games 33 với kỳ vọng đoạt các môn HCV taekwondo, jujitsu...

Xem thêm bình luận