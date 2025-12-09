Võ sĩ ‘tí hon’ 1,49m Đào Hồng Sơn: Niềm hy vọng vàng SEA Games và thử thách 'trái nghề'

"Tân binh" bất đắc dĩ

Với chiều cao 1,49 mét, Đào Hồng Sơn đã biến vóc dáng nhỏ bé thành vũ khí lợi hại để thống trị hạng cân 56 kg của môn võ jujitsu. Bảng vàng thành tích của Sơn khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè: 2 HCV liên tiếp tại SEA Games 31 và vô địch thế giới 56 kg.

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Do nước chủ nhà cắt bỏ nội dung sở trường 56 kg, võ sĩ 28 tuổi phải đôn lên thi đấu hạng cân 62 kg fighting.

Đào Hồng Sơn thi đấu trái sở trường tại SEA Games 33 ẢNH: FBNV

Chia sẻ nhanh với PV Thanh Niên sau buổi kiểm tra cân nặng tại Thái Lan, Đào Hồng Sơn cho biết sức khỏe anh hoàn toàn ổn định vì không phải trải qua quy trình ép cân như mọi khi. "Sức khỏe em hiện rất tốt, tại vì không phải ép cân. Vì bình thường em cũng đã 62 kg rồi, thậm chí lúc còn ít hơn. Cứ ăn no, ngủ kỹ cũng đủ cân", Sơn hài hước chia sẻ.

Thoạt nghe có vẻ thuận lợi, nhưng với giới chuyên môn, đây là một bất lợi lớn. Ở hạng 62 kg, các đối thủ thường có trọng lượng tự nhiên lên tới 67 - 70 kg và ép xuống để thi đấu. Khi "hồi cân", họ sẽ to, khỏe và dày mình hơn Sơn rất nhiều. Một võ sĩ 1,49 mét với cân nặng tự nhiên đấu với những đối thủ cao to, sải tay dài ở hạng cân lớn hơn thực sự là cuộc chiến "trứng chọi đá" về mặt thể chất.

"Giống như đang chơi vật chuyển sang đánh karate"

Khó khăn về hạng cân chỉ là một phần, thử thách lớn nhất nằm ở thể thức thi đấu. Đào Hồng Sơn có sở trường vật, khóa siết, địa chiến - full contact), nơi anh có thể áp sát và kết liễu đối thủ bằng kỹ thuật. Nhưng nội dung fighting tại SEA Games lần này lại khác: "Giống một ông đang chơi vật, bây giờ chuyển hẳn sang đánh karate vậy".

Nhà vô địch thế giới không giấu được sự lo ngại: "Ban tổ chức cắt hết nội dung sở trường mà em thi đấu quốc tế rồi. Còn nội dung này thì chưa thi đấu bao giờ, em mới tập được mấy tháng thôi. Đây là đánh fighting, đánh bán chạm, tính điểm chứ không phải đánh full contact, vật khóa siết như em từng thi đấu".

Với chiều cao 1,49 mét, việc phải đứng đánh đấm, đá với các đối thủ cao hơn ở hạng 62 kg là một bài toán nan giải. "Thứ nhất là thiệt về sải tay, chiều cao là đã quá thiệt rồi. Đánh hạng cân 56 kg là thiệt rồi, đánh 62kg thì càng thiệt hơn," Sơn phân tích.

Chiến đấu vì màu cờ sắc áo

Dù biết cơ hội thắng hẹp đi rất nhiều, và phải từ bỏ vị thế "cửa trên" để nhập cuộc như một người mới tập vài tháng, Đào Hồng Sơn vẫn giữ vững tinh thần của một võ sĩ. "Thi đấu ở hạng cân mới, không phải sở trường thì chắc chắn là khó rồi. Còn vào trận thì cứ đánh hết khả năng thôi... Thực ra em muốn thi đấu cho đội tuyển thôi, chứ khó lắm. Thi đấu ở hạng cân mới, không phải sở trường thì chắc chắn là khó rồi. Còn vào trận thì cứ đánh hết khả năng thôi. Mục tiêu là cố gắng có huy chương", Hồng Sơn bộc bạch.

Tại Thái Lan, người hâm mộ sẽ không chỉ chờ đợi tấm huy chương, mà còn chờ đợi ý chí quật cường của "quỷ lùn" Đào Hồng Sơn trước những thử thách vượt ngoài giới hạn của anh.