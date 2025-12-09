Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
09/12/2025 12:53 GMT+7

Trước ngày ra quân SEA Games 33, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Nguyễn Tuấn Kiệt đã xác nhận tín hiệu tích cực từ chủ công Trần Thị Thanh Thúy, đồng thời chia sẻ lo ngại về lịch thi đấu.

Thanh Thúy lấy lại phong độ đỉnh cao

Trước ngày bóng chuyền Việt Nam ra quân, thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất chính là thể trạng của tay đập Trần Thị Thanh Thúy sau thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã mang đến một sự yên tâm. "Khi Thanh Thúy ra sân ở Nhật Bản, tôi đã theo dõi sát sao và nhận thấy em ấy đang có thể trạng cùng tinh thần thi đấu rất tốt. Tôi đánh giá Thanh Thúy hiện đã đạt phong độ gần như 100% so với thời kỳ đỉnh cao cách đây 2-3 năm, khi chưa gặp chấn thương," ông Kiệt khẳng định.

Sự trở lại mạnh mẽ của "sếu vườn" Thanh Thúy là tín hiệu tích cực với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều này không chỉ khích lệ tinh thần toàn đội mà còn đảm bảo hỏa lực cho tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục SEA Games 33.

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'- Ảnh 1.

Trước khi về tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33, Thanh Thúy thi đấu với phong độ cao tại Nhật Bản trong màu áo CLB Gunma Green Wings

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bài toán khung giờ thi đấu

Dù rơi vào bảng B được đánh giá là vừa sức, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại đối mặt với một thử thách khác, đó là lịch thi đấu. Theo đó, đội sẽ phải ra sân vào các khung giờ rất lạ lẫm. Đặc biệt, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh một kịch bản khó khăn: "Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu vào các khung giờ: 3 giờ chiều, rồi 12 giờ trưa. Trong khi đó, trong trường hợp Việt Nam nhất bảng thì chúng ta sẽ đấu bán kết lúc 10 giờ sáng. Trong bóng chuyền, như ở các giải quốc gia Việt Nam thì thường đấu vào buổi chiều. Đó là một vấn đề để ban huấn luyện phải tính toán làm sao cho VĐV Việt Nam thích nghi nhịp sinh học, bắt nhịp được với trận đấu một cách tốt nhất".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mệt nhoài vì bị 'bỏ quên' ở sân bay

Đánh giá về các đối thủ vòng bảng, thuyền trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho rằng cả Myanmar và Malaysia đều không quá đáng ngại, do họ đã vắng bóng tại SEA Games khá lâu và đang trong giai đoạn xây dựng lại lứa cầu thủ mới.

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'- Ảnh 2.

Trần Thị Bích Thủy (trái) cũng đang khoác áo CLB Okayama Seagulls, tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, không vì thế mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ quan. Mục tiêu được ban huấn luyện đề ra là giải quyết từng trận đấu và giành ngôi nhất bảng B, qua đó tạo đà tâm lý và vị thế tốt nhất khi bước vào vòng bán kết khốc liệt hơn - nơi các đối thủ mạnh đang chờ đợi.

Trong sáng 9.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có buổi tập chuyên môn cuối cùng trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đối đầu Myanmar, lúc 15 giờ ngày 10.12.

Theo lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ được đăng tải trên trang chủ SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia lúc 12 giờ 30 ngày 11.12, trước khi đấu trận hạ màn vòng bảng gặp Indonesia lúc 10 giờ ngày 12.12.

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'- Ảnh 3.

Phụ công Lê Thanh Thúy

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'- Ảnh 4.

Chuyền hai Lâm Oanh

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'- Ảnh 5.

Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh trong buổi tập sáng 9.12

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?

Những bất cập trong công tác hậu cần của ban tổ chức SEA Games 33 đã khiến ngày đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở nên vất vả hơn dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập luyện và nghỉ ngơi của toàn đội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
