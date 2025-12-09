HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'

Thanh Thúy lấy lại phong độ đỉnh cao

Trước ngày bóng chuyền Việt Nam ra quân, thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất chính là thể trạng của tay đập Trần Thị Thanh Thúy sau thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã mang đến một sự yên tâm. "Khi Thanh Thúy ra sân ở Nhật Bản, tôi đã theo dõi sát sao và nhận thấy em ấy đang có thể trạng cùng tinh thần thi đấu rất tốt. Tôi đánh giá Thanh Thúy hiện đã đạt phong độ gần như 100% so với thời kỳ đỉnh cao cách đây 2-3 năm, khi chưa gặp chấn thương," ông Kiệt khẳng định.

Sự trở lại mạnh mẽ của "sếu vườn" Thanh Thúy là tín hiệu tích cực với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Điều này không chỉ khích lệ tinh thần toàn đội mà còn đảm bảo hỏa lực cho tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục SEA Games 33.

Trước khi về tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33, Thanh Thúy thi đấu với phong độ cao tại Nhật Bản trong màu áo CLB Gunma Green Wings ẢNH: NHẬT THỊNH

Bài toán khung giờ thi đấu

Dù rơi vào bảng B được đánh giá là vừa sức, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại đối mặt với một thử thách khác, đó là lịch thi đấu. Theo đó, đội sẽ phải ra sân vào các khung giờ rất lạ lẫm. Đặc biệt, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh một kịch bản khó khăn: "Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu vào các khung giờ: 3 giờ chiều, rồi 12 giờ trưa. Trong khi đó, trong trường hợp Việt Nam nhất bảng thì chúng ta sẽ đấu bán kết lúc 10 giờ sáng. Trong bóng chuyền, như ở các giải quốc gia Việt Nam thì thường đấu vào buổi chiều. Đó là một vấn đề để ban huấn luyện phải tính toán làm sao cho VĐV Việt Nam thích nghi nhịp sinh học, bắt nhịp được với trận đấu một cách tốt nhất".

Đánh giá về các đối thủ vòng bảng, thuyền trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho rằng cả Myanmar và Malaysia đều không quá đáng ngại, do họ đã vắng bóng tại SEA Games khá lâu và đang trong giai đoạn xây dựng lại lứa cầu thủ mới.

Trần Thị Bích Thủy (trái) cũng đang khoác áo CLB Okayama Seagulls, tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, không vì thế mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ quan. Mục tiêu được ban huấn luyện đề ra là giải quyết từng trận đấu và giành ngôi nhất bảng B, qua đó tạo đà tâm lý và vị thế tốt nhất khi bước vào vòng bán kết khốc liệt hơn - nơi các đối thủ mạnh đang chờ đợi.

Trong sáng 9.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có buổi tập chuyên môn cuối cùng trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đối đầu Myanmar, lúc 15 giờ ngày 10.12.

Theo lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ được đăng tải trên trang chủ SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia lúc 12 giờ 30 ngày 11.12, trước khi đấu trận hạ màn vòng bảng gặp Indonesia lúc 10 giờ ngày 12.12.

Phụ công Lê Thanh Thúy ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyền hai Lâm Oanh ẢNH: NHẬT THỊNH