Lộ diện kênh phát và lịch thi đấu cực mới đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Xuất trận ngày nào?

Môn bóng chuyền SEA Games 33 khởi tranh từ ngày 10.12 tại Nhà thi đấu Huamark (bang Kapi, Bangkok), với các trận đấu hấp dẫn của những tay đập nữ. Bóng chuyền nữ có 2 bảng, trong đó Việt Nam ở bảng B, chạm trán với Myanmar, Malaysia và Indonesia. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Singapore và Philippines.

Môn bóng chuyền SEA Games 33 khởi tranh từ ngày 10.12 tại Nhà thi đấu Huamark (bang Kapi, Bangkok), có "tuổi đời" gần 60 (từ 1966) ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh sân Huamark trước giờ bóng chuyền SEA Games 33 nhập cuộc

Nhà thi đấu Huamark nằm kế bên sân vận động quốc gia Rajamangala, thuộc Khu liên hợp thể thao Huamark.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu nhất bảng

Theo lịch thi đấu được ban tổ chức công bố trên trang chủ SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Myanmar trận đầu tiên vào lúc 15 giờ ngày 10.12, sau đó chạm trán Malaysia (12 giờ 30 ngày 11.12), gặp Indonesia (19 giờ ngày 12.12). Với dàn tuyển thủ trụ cột vào độ chín sự nghiệp như Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Trần Thị Bích Thủy… đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ lật đổ Thái Lan để lần đầu đoạt HCV ở SEA Games. Đặc biệt, tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy hiện đã lấy lại phong độ đỉnh cao như lúc trước khi cô gặp chấn thương.

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định mục tiêu là giành ngôi nhất bảng B. Ở phía ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được cho là sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A.

So với ngày đầu PV Thanh Niên đặt chân đến, Nhà thi đấu Huamark hiện đã thay đổi khá nhiều, đặc biệt là ở bên trong. Hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình LED, lưới, sàn... đã được lắp đặt. Khán đài cũng đã được vệ sinh sạch sẽ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thể thức thi đấu, đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết (nhất A gặp nhì B, nhất B gặp nhì A), diễn ra ngày 14.12. Trận chung kết và tranh HCĐ diễn ra ngày 15.12. Trên thực tế, khả năng Việt Nam và Thái Lan đụng độ ở trận chung kết bóng chuyền nữ là rất dễ xảy ra.

Bóng chuyền nam Việt Nam cùng bảng với Thái Lan

Còn ở bóng chuyền nam, Việt Nam chung bảng A với Thái Lan, Lào, Singapore. Theo lịch thi đấu, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội gặp đội tuyển Lào ở trận mở màn lúc 15 giờ ngày 13.12, sau đó lần lượt gặp Singapore (17 giờ 30 ngày 14.12), Thái Lan (17 giờ 30 ngày 16.12). Đội xếp nhất và nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết diễn ra ngày 18.12. Trận chung kết và tranh HCĐ sẽ diễn ra vào ngày 19.12.

Các chân máy đã được bố trí sẵn để lắp camera, phục vụ cho "video challenge" (nói một cách dễ hiểu là VAR). Theo ghi nhận, có 18 chân máy được đặt trên nền sàn đấu, ở các vị trí quan sát biên dọc, biên ngang, vạch 3 m... ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại nội dung bóng chuyền nam SEA Games, Indonesia được đánh giá mạnh nhất khu vực, là đương kim HCV của đại hội. Cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với Indonesia ở SEA Games 33 là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Campuchia.