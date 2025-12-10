Báo Thái Lan đưa tin sốc: Campuchia sẽ rút toàn bộ các môn tại SEA Games 33 ngay hôm nay?

Sau jujitsu, Campuchia sẽ rút toàn bộ các môn thi đấu ở SEA Games 33?

Quyết định này, nếu được xác nhận, sẽ làm thay đổi đáng kể cấu trúc thi đấu của đại hội. Một thông báo chính thức từ phía Campuchia được cho là sẽ công bố trong hôm nay.

Tối 9.12, Campuchia vẫn tham gia đầy đủ lễ diễu hành trong lễ khai mạc tại SVĐ Rajamangalo (Bangkok, Thái Lan). Thế nhưng chỉ sau một đêm, nhiều nguồn tin từ truyền thông Thái Lan khẳng định đoàn nước này đã yêu cầu toàn bộ thành viên chuẩn bị trở về nước và không tiếp tục thi đấu bất kỳ môn nào.

Các VĐV Campuchia tham dự lễ khai mạc SEA Games vào tối 9.12 Ảnh: Bùi Huy

Sáng sớm 10.12, đoàn thể thao Campuchia thông báo sẽ không tham dự môn jujitsu, theo báo chí Thái Lan.

Daily News dẫn nguồn tin cho biết việc rút lui xuất phát từ những căng thẳng trong quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan thời gian gần đây. Dù vậy, tờ báo cũng nhấn mạnh rằng đoàn thể thao Campuchia vẫn đánh giá rất cao sự tiếp đón của nước chủ nhà và tiếc nuối nếu buộc phải dừng thi đấu.

Cách đây 2 tuần, khi Thái Lan tuyên bố đưa các môn từ tỉnh Sonkhla về Bangkok do địa phương này bị lũ lụt nặng. Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamrouen cho biết, nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, bi sắt, bóng đá và cầu mây. Campuchia vẫn tiếp tục tham dự nhiều môn khác như bơi, điền kinh, e-sports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, teqball, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

Đến ngày thi đấu chính thức hôm nay, Campuchia rút cả môn võ jujitsu. Và nhiều khả năng sẽ rút tất cả các môn nói trên ngay hôm nay.





