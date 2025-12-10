Báo Indonesia bất ngờ ủng hộ U.23 Việt Nam thắng Malaysia, hồi hộp chờ đội nhà đi tiếp

U.23 Indonesia có nguy cơ bị loại sớm

Bên cạnh yếu tố quyết định, nếu trận U.23 Việt Nam và Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 ngày 11.12 kết thúc với tỷ số hòa, sẽ chính thức loại U.23 Indonesia ra khỏi cuộc chơi ngay trước khi đấu trận cuối bảng C với U.23 Myanmar (ngày 12.12) diễn ra.

U.23 Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại U.23 Malaysia, giúp U.23 Indonesia nuôi hy vọng? Ảnh: Ngọc Linh

Báo chí Indonesia còn cho rằng, cả U.23 Việt Nam và Malaysia trên thực tế đều không muốn tạo hy vọng cho U.23 Indonesia, đội sở hữu lực lượng cực kỳ ấn tượng với nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Và họ hoàn toàn có lý do chính đáng, bởi vì cuộc tranh chấp HCV môn bóng đá nam ở SEA Games luôn khốc liệt, bất kể đội nào cũng đều tận dụng mọi ưu thế của mình, nếu để vụt mất, sẽ trao lại cơ hội cho đối thủ.

Trang GOAL Indonesia đánh giá: "Không bi quan, chỉ là thực tế. Thất bại trước U.23 Philippines đã đẩy U.23 Indonesia vào thế khó. Thành thật mà nói, U.23 Việt Nam và Malaysia không cần phải thắng nhau trong trận đấu cuối cùng của bảng B. Một trận hòa sẽ an toàn hơn cho cả hai đội để cùng nhau tiến vào bán kết. Hoàn toàn có thể, SEA Games này đã kết thúc với nhà đương kim vô địch, họ phải tự trách mình trước tiên".

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri của U.23 Indonesia tiếp tục nhận sự chỉ trích rất lớn từ dư luận trong nước, cho rằng nhà cầm quân này mắc chủ quan, lựa chọn đội hình không chính xác và phản ứng chậm trước lối chơi chắc chắn của U.23 Philippines, để phải nhận thất bại cay đắng có thể sớm kết thúc hành trình bảo vệ HCV.

Tình thế hiện nay chỉ mang lại hy vọng cho U.23 Indonesia là trận U.23 Việt Nam và Malaysia kết thúc với tỷ số thắng thua. Khi đó, ở trận cuối bảng C, đội bóng trẻ xứ vạn đảo cần thắng thật đậm U.23 Myanmar, qua đó để có 3 điểm và hiệu số tốt để so với các đội nhì bảng A và B, để giành vé đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Trường hợp U.23 Malaysia thua, đội này hiện có 3 điểm và hiệu số +3 đã ghi 4 bàn. U.23 Indonesia (hiện 0 điểm, hiệu số -1) phải thắng tỷ số từ 4-0 trở lên mới hy vọng. Trường hợp U.23 Việt Nam thua, đội quân của HLV Kim Sang-sik hiện có 3 điểm và hiệu số +1 đã ghi 2 bàn. Ở bảng A, đội nhì bảng gần như chắc chắn đã được xác định là U.23 Timor Leste với 3 điểm và hiệu số -3.

Đây là các trường hợp rất sít sao, bất kể báo chí Indonesia tin vào cuộc đấu thắng thua giữa U.23 Việt Nam và Malaysia, nhưng 2 đội này hoàn toàn có quyền toan tính.

HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia cũng đã nói úp mở: "Chúng tôi thi đấu là để giành chiến thắng. Nhưng cũng có một điều quan trọng khác là nếu chúng tôi không thể thua… nếu tránh được thất bại, chúng tôi sẽ vào bán kết".

Trước đó, HLV Indra Sjafri của U.23 Indonesia thừa nhận: "Chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình và kết quả ở trận U.23 Việt Nam và Malaysia. Nếu một kết quả hòa xảy ra, chúng tôi phải chấp nhận thực tế".

