Cực nóng chuyện đặt vé xem SEA Games 33: CĐV Việt Nam cần tuân thủ điều gì, sẽ ‘trắng tay’ nếu…

Nhiều bước đặt vé xem các giải đấu thể thao tại SEA Games 33, CĐV đặc biệt lưu ý

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, bao gồm các địa phương Bangkok, Chonburi và Pathum Thani. Tuy nhiên, hệ thống đăng ký vé hiện đại hơn và hơi khác so với các kỳ SEA Games trước. Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, giúp CĐV, người hâm mộ thể thao có thể dễ dàng đăng ký vé thi đấu (nhiều vé trong số đó hoàn toàn miễn phí).

Bước 1: Đăng ký vé

Người hâm mộ có thể đặt vé SEA Games thông qua hai kênh chính thức:

Trang web chính thức: seagames2025.org Nhập số điện thoại để nhận mã OTP. Họ và tên (đúng theo trên hộ chiếu), địa chỉ email. Vé điện tử có mã QR. Mã QR này là vé vào cửa của người mua vé. Người mua vé nên chụp ảnh màn hình mã QR để phòng trường hợp dữ liệu di động chậm tại địa điểm tổ chức thi đấu.

Đây là nền tảng chính để xem lịch thi đấu, địa điểm và đăng ký vé.

- Ứng dụng LINE chính thức, thêm tài khoản: @SEAGAMES

LINE là một ứng dụng giao tiếp đa năng miễn phí rất phổ biến ở Thái Lan và một số nước châu Á khác như Nhật Bản, Indonesia, Đài Loan. Hệ thống LINE cũng cho phép đặt chỗ, lưu trữ vé và truy xuất mã QR tại Sea Games 2025.

Lưu ý: Cả hai kênh chỉ có tùy chọn tiếng Anh hoặc Thái Lan.

Bước 1 đăng ký vé

Bước 2: Quy trình đăng ký từng bước

Chọn giải đấu: Chọn chỗ ngồi:

- Trên trang web hoặc LINE, người mua vé hãy xem danh sách các môn thể thao, ngày và địa điểm.

- Chọn môn thể thao người mua vé muốn xem thi đấu (ví dụ: bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, điền kinh...).

- Tùy thuộc vào sân vận động, người mua vé có thể được hiển thị sơ đồ chỗ ngồi.

- Chọn khu vực phân bổ cho từng nước và số ghế còn trống.

- Một số sự kiện có chỗ ngồi miễn phí (ai đến trước được phục vụ trước), trong khi những sự kiện khác có chỗ ngồi đặt trước.

Bước 2 quy trình

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân của người mua vé tham dự

Thông tin cần cung cấp:

- Số điện thoại liên lạc.

- Số hộ chiếu.

Sau khi người mua vé xác nhận đầy đủ thông tin cung cấp, thông báo đặt vé thành công sẽ hiển thị.

Lưu ý: Đảm bảo số hộ chiếu là chính xác vì người mua vé phải xuất trình hộ chiếu tại sân vận động. Những thông tin đặc biệt lưu ý:

Bước 3

Hiển thị chọn ngày xem và môn thi

Bước 4: Nhận vé điện tử có mã QR.

Sau khi hoàn tất đăng ký, người mua vé sẽ nhận được:

- Tin nhắn xác nhận (qua email hoặc LINE).

- Mỗi lần đặt vé được cho phép đặt chỗ tối đa 2 ghế.

- Yêu cầu hộ chiếu.

- Mỗi ghế phải có một mã QR duy nhất.

- Nếu đặt 2 ghế, người mua vé phải nhập hai số hộ chiếu khác nhau.

- Yêu cầu ngày vào cửa người mua vé phải mang theo hộ chiếu gốc và số hộ chiếu phải trùng với số đã đăng ký trên vé.

Bước 4 vé điện tử hiển thị mã QR

Chọn chỗ ngồi

Đặt vé thành công

Với cách thức đặt vé như vậy, CĐV từ Việt Nam sang phải hết sức chú ý để có thể tìm cho mình những tấm vé vào sân, tránh trường hợp không làm trước các bước này khi đến sân sẽ gặp nhiều lúng túng khi thao tác và sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhất là khi mã quét tại sân rất đông người chen chúc, thêm đường truyền tín hiệu không ổn định thì sẽ rất khó để làm tại sân.

Quét mã khi vào sân ẢNH: KHẢ HÒA

Cổ động viên Myanmar sẽ tràn ngập sân Chonburi vào chiều mai ẢNH: KHẢ HÒA

Đặc biệt trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar vào 16 giờ chiều mai 11.12, lượng CĐV của Myanmar sẽ rất đông, nếu khán giả từ Việt Nam sang muốn có mặt trên sân phải chú ý cách thức này và đến sân sớm mới hy vọng được vào xem các cô gái Việt chơi trận sống mái với đối thủ.

Kiểm tra an ninh chặt chẽ ẢNH: KHẢ HÒA

Khán giả vào sân được kiểm tra rất kỹ ẢNH: KHẢ HÒA