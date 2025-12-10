Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sai sót lớn trong lễ khai mạc SEA Games 33

Hồng Nam
Hồng Nam
10/12/2025 04:42 GMT+7

Tối 9.12, lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức tại sân Rajamangala và BTC chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng khi trình chiếu hình ảnh bản đồ VN mà không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Cụ thể, ở màn trình diễn mang tên "Sự kết nối của biển cả", nước chủ nhà Thái Lan đã phác họa bản đồ VN, nhưng bản đồ này không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc (ảnh). Đây là sai sót rất lớn, không thể chấp nhận được của BTC SEA Games 33. Cũng tại lễ khai mạc, BTC đã nhầm quốc kỳ Indonesia thành Singapore, khi trình chiếu trên màn hình lớn các kỳ SEA Games từng diễn ra.

Sai sót lớn trong lễ khai mạc SEA Games 33- Ảnh 1.

Ban tổ chức SEA Games 33 đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng khi trình chiếu hình ảnh bản đồ VN mà không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quần đảo Phú Quốc

Ảnh: chụp màn hình

Đây không phải lần đầu Thái Lan để xảy ra sai sót nghiêm trọng liên quan đến hình ảnh VN. Mới đây, Thái Lan đã nhầm quốc kỳ VN thành quốc kỳ Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải U.19 futsal Đông Nam Á. Còn tại SEA Games 33, fanpage chính thức của đại hội đăng tải lịch thi đấu môn futsal nữ đã hiển thị sai cờ (đội Thái Lan nhưng hiển thị cờ VN, còn đội Indonesia hiển thị cờ Lào). 

Sai sót lớn trong lễ khai mạc SEA Games 33- Ảnh 2.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vào ngày 30.10, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã tiếp bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Madam Pang đã đến để xin lỗi nhân dân Việt Nam vụ nhầm cờ ở lễ bốc thăm giải U.19 futsal Đông Nam Á

Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Trước trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Lào, BTC đã để xảy ra sự cố về âm thanh nên hai đội phải hát quốc ca không nhạc đệm. Sau đó, BTC đã xin lỗi về sự cố này, nhưng chưa xin lỗi về sự cố hiển thị nhầm cờ.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, lãnh đạo đoàn thể thao VN cho biết, đoàn đã liên hệ với Đại sứ quán VN tại Thái Lan để phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến hình ảnh VN không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc tại lễ khai mạc SEA Games 33. Đoàn sẽ có thông tin chính thức vào hôm nay (10.12).


