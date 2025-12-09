Đoàn thể thao Việt Nam phối hợp Đại sứ quán, xử lý sai sót bản đồ trong lễ khai mạc SEA Games

Ngày mai sẽ có thông tin về hướng xử lý với sai sót nghiêm trọng ở lễ khai mạc SEA Games

Đoàn thể thao Việt Nam cho biết, đoàn đã chính thức liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý vụ việc Ban tổ chức SEA Games 33 trình chiếu bản đồ Việt Nam nhưng không bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Phú Quốc cùng một số đảo khác của Việt Nam trong lễ khai mạc tối 9.12. Thông tin chính thức về hướng xử lý sẽ được đưa ra vào ngày mai (10.12).

Sai sót hiển thị bản đồ xảy ra ở phần trình diễn của các nghệ sĩ khi BTC chiếu kỹ xảo hình ảnh lên SVĐ, từ góc máy truyền hình trên cao mới có thể thấy rõ sai sót này ảnh: Nhật Thịnh





Phần kỹ xảo thể hiện bản đồ Việt Nam nhưng thiếu các đảo và quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Việc đoàn thể thao Việt Nam phối hợp chặt với cơ quan đại diện ngoại giao tại Thái Lan nhằm bảo đảm mọi phản hồi và trao đổi với BTC SEA Games 33 được thực hiện đúng kênh, phù hợp thông lệ quốc tế và đảm bảo tính nghiêm túc của vấn đề. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan dự kiến sẽ cùng đoàn thể thao Việt Nam làm việc với các đơn vị tổ chức liên quan để yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân, hướng khắc phục và trách nhiệm từ phía BTC.

Mức độ sai sót ở SEA Games 33 ngày càng nghiêm trọng

Sự cố bản đồ trong lễ khai mạc là sai sót mới nhất trong loạt vấn đề liên quan đến hình ảnh, Quốc kỳ và nhận diện quốc gia trong những ngày đầu SEA Games 33. Trước đó, fanpage SEA Games 33 từng đăng nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Thái Lan và Quốc kỳ Lào thành Indonesia trong lịch thi đấu futsal nữ; BTC cũng bị phát hiện hiển thị sai Quốc kỳ Indonesia thành Quốc kỳ Singapore khi giới thiệu SEA Games 1997 ở lễ khai mạc. Những sai sót này đều chưa được giải thích và xin lỗi chính thức.

Trong khi đó, vụ việc không có nhạc trong nghi lễ hát Quốc ca giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào hôm 3.12 lại là sự cố duy nhất mà BTC SEA Games 33 đã nhận lỗi công khai.

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 ảnh: Nhật Thịnh

Dù vậy, sai sót bản đồ thiếu các quần đảo của Việt Nam được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều vì liên quan trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ. Theo dõi lễ khai mạc SEA Games 33 qua sóng livestream, nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra lỗi này.