Việt Nam sẽ có ý kiến với Thái Lan về các sai sót lớn ở SEA Games 33: Phải được xin lỗi

Dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị của BTC SEA Games 33

Sai sót nghiêm trọng trong lễ khai mạc SEA Games 33 vào tối 9.12 một lần nữa khiến người hâm mộ thể thao khu vực đặt dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị và sự chỉn chu cho một sự kiện mang tầm khu vực đối với nước chủ nhà Thái Lan và BTC SEA Games 33.

Phần kỹ xảo thể hiện bản đồ Việt Nam nhưng thiếu các đảo và quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, ở phần trình diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc, khi các diễn viên đang biểu diễn các điệu múa truyền thống, BTC đã chiếu lên SVĐ Rajamangala hình ảnh đồ họa bản đồ của các nước. Khi chiếu đến bản đồ Việt Nam, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra phần kỹ xảo này thiếu đi 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng một số đảo khác thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi nắm bắt được thông tin về sai sót nghiêm trọng này ở lễ khai mạc, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam sẽ có ý kiến với BTC SEA Games 33 để yêu cầu làm rõ và khắc phục. Việc trao đổi chính thức nhằm đảm bảo sự tôn trọng giữa các quốc gia và giữ gìn hình ảnh đúng mực tại một sự kiện tầm khu vực.

Mắc nhiều lỗi nhưng mới chỉ xin lỗi chính thức 1 lần

Đáng chú ý, những sai sót liên quan đến hình ảnh, Quốc kỳ và nhận diện quốc gia cho đến nay đã lặp đi lặp lại ở SEA Games 33 nhiều lần.



Đầu tiên là sự việc fanpage chính thức của SEA Games 33 đăng tải lịch thi đấu môn futsal nữ nhưng hiển thị cờ Việt Nam với tên Thái Lan và hiển thị cờ Lào với tên Indonesia. Sai sót này cũng đã được báo chí Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đưa tin nhưng sau khi bị phát hiện sai sót, fanpage này đã âm thầm xóa lịch thi đấu và đến nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích hay xin lỗi chính thức nào.

Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam bị gắn với tên Thái Lan còn Quốc kỳ Lào gắn nhầm tên Indonesia

Hiển thị tên Indonesia nhưng cờ lại của Singapore ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến lễ khai mạc, ngoài sai sót nghiêm trọng về phần hình ảnh bản đồ Việt Nam, BTC SEA Games 33 còn mắc lỗi khi giới thiệu về kỳ SEA Games 1997 tổ chức tại Indonesia nhưng lại hiển thị nhầm Quốc kỳ Singapore.

Một sự cố khác liên quan đến nhạc Quốc ca trong trận đấu môn bóng đá nam giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào là sự việc duy nhất mà BTC nhận lỗi và có lời xin lỗi chính thức cho đến nay. Cụ thể, trong trận đấu vào ngày 3.12, trong nghi lễ hát Quốc ca của 2 đội tham gia, do trục trặc kỹ thuật nên phần nhạc đã không thể vang lên, hai đội và các khán giả phải hát Quốc ca chay trong sự bối rối.

Ngay sau trận đấu, Ban Tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC) - gồm Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand) - đã phát đi văn bản chính thức gửi tới Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) cùng các bên liên quan, thừa nhận lỗi kỹ thuật nghiêm trọng và bày tỏ “lời xin lỗi sâu sắc nhất” tới toàn bộ các bên liên quan vì sự bất tiện và thất vọng mà sự cố mang lại. Văn bản do Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, tiến sĩ Gongsak Yodmani ký, nêu rõ:

“Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất về sự cố kỹ thuật trước trận đấu giữa Lào và Việt Nam ngày 3.12.2025 tại sân vận động Rajamangala, dẫn đến việc không thể cử Quốc ca của hai nước theo đúng lịch trình. Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa".

U.23 Việt Nam hát Quốc ca mà không có nhạc ẢNH: Tiểu Bảo

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilathayakorn, cũng đã đến sân bóng chày ngày 5.12 để gặp trực tiếp các VĐV Việt Nam và gửi lời xin lỗi vì sự cố sân Rajamangala không phát được Quốc ca trong trận U.23 Việt Nam - U.23 Lào.

Dù đã cam kết sẽ không để xảy ra các sự việc tương tự nhưng đến lễ khai mạc SEA Games 33 - sự kiện quan trọng trong suốt hành trình của đại hội, BTC vẫn mắc những sai sót nghiêm trọng cho thấy sự chuẩn bị thiếu đồng bộ và thiếu kiểm tra chặt chẽ trong nhiều khâu quan trọng.

Việc để lọt các lỗi liên quan đến hình ảnh bản đồ, Quốc kỳ hay nhận diện quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nước chủ nhà Thái Lan, mà còn tác động tiêu cực đến tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng giữa các quốc gia trong khu vực.