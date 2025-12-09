Ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 33, ngày hội thể thao lớn chính thức bắt đầu!

Lễ khai mạc hoành tráng mở màn SEA Games 33

19 giờ hôm nay (9.12), pháo hiệu khai màn SEA Games 33 sẽ xuất hiện tại sân vận động Rajamangala (Bangkok), nơi chủ nhà Thái Lan đã dọn sẵn bàn tiệc với đầy đủ sắc màu văn hóa, âm nhạc và thể thao để tạo nên lễ khai mạc đẳng cấp khu vực, "chiêu đãi" người hâm mộ Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Tại lễ khai mạc SEA Games 33, Vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana và Công chúa Sirivannavari Nariratana sẽ xuất hiện trong sự chào đón của Thủ tướng Anutin Charnvirakul và các quan chức cấp cao.

Vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 ẢNH: REUTERS

Khác với màn khai mạc bùng nổ của những kỳ SEA Games trước, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ theo cách trầm lặng hơn, khi ban tổ chức tiến hành nghi lễ tưởng niệm Hoàng thái hậu Sirikit, tạo nên điểm nhấn cảm xúc hiếm thấy trong một lễ khai mạc thể thao.

Lễ khai mạc SEA Games hứa hẹn trở thành màn trình diễn ấn tượng, khi kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống cổ điển với công nghệ hiện đại. Với tư cách chủ nhà, Thái Lan đã xây dựng lễ khai mạc dựa trên ý tưởng "Chúng ta là một" (We are one), nhấn mạnh sự thống nhất của toàn khu vực Đông Nam Á. Từ "Một" (One) được sử dụng để truyền tải ba ý nghĩa: đoàn kết, là số một trong chiến thắng, đồng thời cũng là một khởi đầu mới.

SEA Games trở lại Thái Lan, nơi sự kiện thể thao khu vực này ra đời cách đây 66 năm, vào năm 1959 với tên gọi SEAP Games. Do đó, kỳ đại hội này được coi là khoảnh khắc "Trở về cội nguồn", một sự trở về nơi bắt đầu, mở đường cho một chương mới trong lịch sử SEA Games.

Lễ khai mạc gồm năm tiết mục biểu diễn, mỗi tiết mục mang một điểm nhấn riêng, khẳng định bản sắc văn hóa Thái Lan. Chương trình sẽ được mở màn hoành tráng, đưa khán giả ngược dòng thời gian về nguồn gốc của SEA Games và khơi dậy niềm đam mê thể thao.

Một phân đoạn khác của lễ khai mạc sẽ tập trung vào sức mạnh và quyết tâm trong tinh thần chiến đấu của các VĐV, được thể hiện thông qua vũ đạo mạnh mẽ kết hợp với công nghệ biểu diễn tiên tiến.

Chờ màn trình diễn đa sắc màu tại lễ khai mạc SEA Games 33 ẢNH: THE NATION

Điểm nhấn tiếp theo sẽ là tôn vinh tình hữu nghị và chiến thắng chung trên toàn khu vực, nhằm mục đích mang lại cho người xem cảm giác tự hào sâu sắc về tài năng, sự sáng tạo, công nghệ, trình diễn, âm nhạc và thể thao của người Thái.

Khán giả cũng có thể mong đợi trải nghiệm đắm chìm với hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, đa phương tiện và hiệu ứng đặc biệt quy mô lớn, cùng với tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa 11 quốc gia tham gia đại hội thể thao Đông Nam Á.

Một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất của buổi tối là màn trình diễn của ngôi sao Thái Lan BamBam Kunpimook, người đã chuẩn bị chương trình đặc biệt dành riêng cho buổi lễ.

Đội hình biểu diễn cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng thế giới khác, bao gồm các vận động viên tham gia biểu diễn, các nữ hoàng sắc đẹp và nhiều nghệ sĩ giải trí, ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc sĩ như Jeff Satur, Suchata "Opal" Chuangsri, Proxie, LYKN, BNK48 và Butterbear.

Đêm chung kết sẽ có màn thắp sáng ngọn đuốc SEA Games theo một hình thức mới, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của SEA Games lần thứ 33. Nếu những kỳ SEA Games trước thường nhấn mạnh thông điệp "ngọn lửa xanh" và yếu tố môi trường thì năm nay Thái Lan lựa chọn biểu tượng Hoàng gia làm điểm nhấn.

Ngọn lửa đã đi qua nhiều tỉnh, được trao tay gần 300 người như hành trình nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thể thao Thái Lan, trước khi về tới sân Rajamangala. Ở chặng cuối, ba gương mặt tiêu biểu gồm Panipak Wongpattanakit (HCV taekwondo Olympic 2020, 2024), Somjit Jongjohor (HCV quyền anh Olympic 2008) và tài năng mới 12 tuổi Vareeraya Sukasem - VĐV từng tham dự Olympic 2024 - sẽ cùng thắp sáng đài lửa.

Đoàn thể thao Việt Nam giương cao ngọn cờ tại lễ khai mạc

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ chứng kiến màn diễu hành của 11 đoàn thể thao, trong đó đoàn Việt Nam và đoàn Thái Lan xuất phát sau cùng.

Hai VĐV được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate).

Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam nhận chỉ tiêu giành từ 90-110 HCV, nằm trong nhóm đầu khu vực.

Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu 90-110 HCV tại SEA Games 33 ẢNH: ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM

Ở lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho đoàn thể thao Việt Nam 3 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, từng thành viên phải làm việc hết mình, thi đấu hết mình, vượt lên chính mình, phá kỷ lục của chính mình, với nỗ lực lớn nhất và quyết tâm cao nhất; luôn xem từng trận đấu, đường đua như một trận chung kết.

Nhiệm vụ thứ hai là mỗi VĐV phải thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, quyết liệt, tuyệt đối tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả. "Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam phải thể hiện, lan tỏa nét văn hóa đặc trưng của đất nước, đó là sự cao thượng, hòa hiếu, trí tuệ, văn minh, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong đại gia đình Đông Nam Á", Thủ tướng căn dặn.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời hỏi thăm, lời chúc tới các HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam. Bộ trưởng mong muốn mỗi VĐV sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim và sức mạnh nội lực để vượt qua giới hạn bản thân, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ xuất quân.

Dự kiến trước khi tham dự lễ khai mạc SEA Games 33, 9 giờ sáng 9.12 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tới thăm, động viên tinh thần thi đấu của các HLV, VĐV. Sự quan tâm của Bộ trưởng sẽ là nguồn động viên lớn để các vận động viên thi đấu hết mình, vượt qua chính mình, giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại SEA Games 33, đã có 5 đội tuyển thể thao Việt Nam thi đấu. Đó là U.23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, bóng chày, bóng ném và cầu lông.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20.12 tại Thái Lan.