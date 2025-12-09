Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn đoàn thể thao Việt Nam thực hiện lời căn dặn của Thủ tướng

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng sẽ tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 vào tối nay 9.12.



Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng và Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (phải) tại lễ xuất quân Ảnh: Bùi Lượng

Báo Văn hóa cho biết: "Hôm qua 8.12, Bộ trưởng đã đến Thái Lan. Đón Bộ trưởng và đoàn công tác tại sân bay Suvarnabhumi có Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh; Phó đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Hoàng Quốc Vinh cùng đại diện thành viên đoàn Việt Nam.



Lãnh đạo ngành và đoàn thể thao tại Thái Lan ngày 9.12 Ảnh: Bùi Lượng

Lãnh đội U.23 Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời hỏi thăm, lời chúc tới các HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam. Bộ trưởng mong muốn mỗi VĐV sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim và sức mạnh nội lực để vượt qua giới hạn bản thân, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ xuất quân".

Trước khi tham dự lễ khai mạc SEA Games 33, 9 giờ sáng 9.12 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tới thăm, động viên tinh thần thi đấu của các HLV, VĐV. Sự quan tâm của Bộ trưởng sẽ là nguồn động viên lớn để các vận động viên thi đấu hết mình, vượt qua chính mình, giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.



Phát biểu tại buổi gặp mặt ấm áp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới toàn đoàn.

Bộ trưởng bày tỏ, do điều kiện nên buổi gặp mặt không thể có đầy đủ các thành viên đoàn thể thao. Đây là buổi gặp tuy phạm vi nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, ngoài việc thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VH-TT-DL, đoàn Việt Nam còn được đón Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến dự, đưa tin, động viên tinh thần thi đấu của toàn đoàn.

Bộ trưởng mong muốn các HLV, VĐV phấn đấu thực hiện được lời hứa với Thủ tướng trước khi lên đường, đem lại niềm vui, tự hào cho người hâm mộ và nhân dân cả nước.

