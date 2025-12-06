Thủ tướng yêu cầu lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý

Sáng 6.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Ngày 19.12 đồng loạt khởi công 238 dự án quy mô vốn 1,2 triệu tỉ

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 11 tháng đạt kết quả cao hơn cùng kỳ 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng gần 3,3%. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, vượt 21,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ; trong khi miễn, giảm, gia hạn khoảng 239.000 tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: NHẬT BẮC

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt gần 840 tỉ USD, tăng 17,2% (trong đó xuất khẩu đạt trên 430 tỉ USD, tăng 16,1% và nhập khẩu đạt gần 410 tỉ USD, tăng 18,4%); xuất siêu 20,53 tỉ USD.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế các địa phương đều khởi sắc. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số (Quảng Ninh 11,9%, Hải Phòng 11,8%, Ninh Bình 10,7%, Phú Thọ 10,5%, Bắc Ninh 10,3% và Quảng Ngãi 10,02%).

Các bộ, ngành địa phương cũng đang chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 238 công trình, dự án vào ngày 19.12. Trong đó, khánh thành 86 công trình, dự án (tổng vốn đầu tư là 348.000 tỉ đồng), khởi công 152 công trình, dự án (tổng vốn đầu tư là 887.000 tỉ đồng).

Tính chung tổng số vốn đầu tư là 1,23 triệu tỉ đồng (vốn ngân sách nhà nước là 539.000 tỉ đồng, vốn ngoài ngân sách là 695.000 tỉ đồng). Dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025.

Nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam. Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo năm 2025 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,7%; HSBC dự báo đạt 7,9%.

Trong báo cáo ngày 2.12, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á và thế giới.

Thiệt hại do bão lũ trên 100.000 tỉ đồng

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, số ngừng hoạt động còn lớn, trên 205.000 doanh nghiệp.

Tiêu dùng tháng 11 tăng 7,1%, thấp hơn các tháng trước, một phần do thiên tai, bão lũ. Giá vàng biến động mạnh; mặc dù tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa được như mong muốn.

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại ước tính tài sản sơ bộ gần 100.000 tỉ đồng, ước bằng khoảng 0,7 - 0,8% quy mô GDP năm 2025. Tăng trưởng quý 4/2025 có thể mất 1% (theo Cục Thống kê), cần có giải pháp bù lại.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân, đến 31.12 phải xong nhà sửa chữa và đến 31.1.2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết".

Các bộ ngành khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12.2025. Thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12.2025.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án dịp 19.12; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn đầu tư liên quan đến triển khai các dự án đường sắt.

Đặc biệt, khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước 15.12.