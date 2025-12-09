Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó

Quang Tuyến
Quang Tuyến
09/12/2025 06:17 GMT+7

Đua xe đạp địa hình sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.12 tại Chonburi. Thế nhưng chưa đấu, các cua rơ Việt Nam đã cảm thấy khó khăn gấp bội khi Thái Lan xây dựng đường đua địa hình nhân tạo trong sở thú.

Thiết kế đường đua địa hình trong sở thú, Thái Lan gây choáng cho các nước

Đua xe đạp địa hình ở các kỳ đại hội thể thao thông thường phải gắn liền với địa hình tự nhiên hiểm trở với đèo dốc và các khúc cua quanh co, nhiều chướng ngại vật được thiết kế rõ ràng. Đó phải là những cung đường đầy thử thách, không bằng phẳng, sử dụng địa hình tự nhiên như núi đồi, rừng rậm, rễ cây, đất cát, đá sỏi để tạo nên sự khắc nghiệt. Những đường đua như đổ đèo, băng đồng nơi các tay đua thể hiện kỹ năng điều khiển và chứng tỏ sức bền. Chinh phục được những đường đua như vậy mới thực sự tạo nên ấn tượng của những tay đua địa hình.

Cận cảnh đường đua xe đạp địa hình ở SEA Games 33

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 1.

VĐV Việt Nam tập luyện tích cực với đường đua lạ lẫm

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 2.

VĐV các nước tập luyện mệt nhoài trở về

ẢNH: KHẢ HÒA

Thế nhưng ở SEA Games 33, Thái Lan lại quyết định không xây dựng lộ trình theo đường đua địa hình tự nhiên nhiều. Thay vào đó họ làm nhiều đồi dốc, khúc cua, đoạn gập ghềnh theo kiểu nhân tạo ngay trong khuôn viên của sở thú mang tên Khao Kheow Open Zoo. Chính điều này gây ngỡ ngàng cho các cua rơ một số nước, trong đó có Việt Nam. Vì với đường đua lạ lẫm này dù vẫn có tính chất địa hình, nhưng thực khó để có cảm nhận là những đường đua đúng nghĩa, mang lại cảm giác muốn chinh phục của VĐV.

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 3.

Các cua rơ tập luyện làm quen với đường đua

ẢNH: KHẢ HÒA

Dẫu vậy ngay sau khi đến Chonburi, HLV Lê Nguyễn Thành Nhân và 3 VĐV gồm Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim (nam) và Nguyễn Thị Huyền Trang (nữ) vẫn lao vào tích cực tập luyện trong 2 ngày 8 và 9.12, cố gắng làm quen với cung đường đua theo kiểu "lạ lẩm" này. Các VĐV cho biết họ phải nỗ lực rất nhiều vì thời tiết Chonburi vốn đã nắng nóng mà đường đua địa hình kiểu như thế thì phải tập rất nhiều ngày nhiều lần mới có thể thích nghi được. Chỉ có 2 ngày tập luyện rồi bước vào thi đấu trong 2 ngày 10 và 11.12 chắc chắn khó mang lại cảm giác yên tâm cho thầy trò đội xe đạp địa hình.

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 4.

Đường đua địa hình thiết kế nhân tạo

ẢNH: KHẢ HÒA

Vậy hy vọng của các cua rơ Việt Nam thế nào, liệu có thể giành huy chương trong điều kiện địa hình như vậy không? HLV Thành Nhân cho biết: "Đội sẽ quyết tâm, dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng sẽ phấn đấu với khả năng tốt nhất có thể. Đối thủ kỳ này khá mạnh mà lực lượng chúng ta tham gia các em chưa nhiều kinh nghiệm". 

Trước đây Việt Nam từng nhiều lần đoạt HCV ở nội dung đổ đèo và băng đồng với những cô gái vàng như Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thùy Trang, Đinh Thị Như Quỳnh. Tuy nhiên ở SEA Games 32 cách đây 2 năm tại Campuchia, xe đạp địa hình Việt Nam sa sút, không có tên trên bục huy chương. Do vậy chỉ với 3 cua rơ tham gia, việc cạnh tranh giành vàng tại SEA Games 33 sẽ không hề dễ dàng.

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 5.

Tập luyện trong điều kiện khuôn viên của sở thú

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 6.

Cua rơ Việt Nam tập luyện trên dốc nhân tạo

Theo lịch thi đấu, Huyền Trang sẽ tham gia nội dung đổ đèo nữ vào 9 giờ ngày 10.12. Đường đèo được phía Thái Lan thiết kế là con dốc thẳng đứng, lao xuống với tốc độ cao, đòi hỏi kỹ thuật phanh và điều khiển cực tốt. Còn 2 cua rơ nam là Văn Nhất và Lủ Phim sẽ cùng tham gia nội dung băng đồng lúc 9 giờ ngày 11.12 tại đường đua địa hình trong khuôn viên sở thú ở Chonburi. Cung đường đua này dài, kết hợp nhiều loại địa hình, tập trung vào tốc độ và sức bền.

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 7.

Huyền Trang sẽ tham gia ngày đầu nội dung đổ đèo

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 8.

Cua rơ Thái Lan tập ở cung đường địa hình nhân tạo

ẢNH: KHẢ HÒA:

Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó- Ảnh 9.

Đích đến của nội dung đua xe đạp địa hình

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?

Dù thua vào phút bù giờ đáng tiếc trước Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nắm chắc quyền tự quyết tại SEA Games 33 nhờ trận ra quân thắng đậm Malaysia.

Việt Nam có thể đoạt HCV đầu tiên ở môn nào tại SEA Games 33?

'Đường đua xanh' tại SEA Games 33 long lanh, nhưng chưa hoàn thiện 100%

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan xe đạp sở thú Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận