Thái Lan làm đường đua địa hình trong sở thú, cua rơ Việt Nam gặp khó

Thiết kế đường đua địa hình trong sở thú, Thái Lan gây choáng cho các nước

Đua xe đạp địa hình ở các kỳ đại hội thể thao thông thường phải gắn liền với địa hình tự nhiên hiểm trở với đèo dốc và các khúc cua quanh co, nhiều chướng ngại vật được thiết kế rõ ràng. Đó phải là những cung đường đầy thử thách, không bằng phẳng, sử dụng địa hình tự nhiên như núi đồi, rừng rậm, rễ cây, đất cát, đá sỏi để tạo nên sự khắc nghiệt. Những đường đua như đổ đèo, băng đồng nơi các tay đua thể hiện kỹ năng điều khiển và chứng tỏ sức bền. Chinh phục được những đường đua như vậy mới thực sự tạo nên ấn tượng của những tay đua địa hình.

VĐV các nước tập luyện mệt nhoài trở về

Thế nhưng ở SEA Games 33, Thái Lan lại quyết định không xây dựng lộ trình theo đường đua địa hình tự nhiên nhiều. Thay vào đó họ làm nhiều đồi dốc, khúc cua, đoạn gập ghềnh theo kiểu nhân tạo ngay trong khuôn viên của sở thú mang tên Khao Kheow Open Zoo. Chính điều này gây ngỡ ngàng cho các cua rơ một số nước, trong đó có Việt Nam. Vì với đường đua lạ lẫm này dù vẫn có tính chất địa hình, nhưng thực khó để có cảm nhận là những đường đua đúng nghĩa, mang lại cảm giác muốn chinh phục của VĐV.

Dẫu vậy ngay sau khi đến Chonburi, HLV Lê Nguyễn Thành Nhân và 3 VĐV gồm Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim (nam) và Nguyễn Thị Huyền Trang (nữ) vẫn lao vào tích cực tập luyện trong 2 ngày 8 và 9.12, cố gắng làm quen với cung đường đua theo kiểu "lạ lẩm" này. Các VĐV cho biết họ phải nỗ lực rất nhiều vì thời tiết Chonburi vốn đã nắng nóng mà đường đua địa hình kiểu như thế thì phải tập rất nhiều ngày nhiều lần mới có thể thích nghi được. Chỉ có 2 ngày tập luyện rồi bước vào thi đấu trong 2 ngày 10 và 11.12 chắc chắn khó mang lại cảm giác yên tâm cho thầy trò đội xe đạp địa hình.

Vậy hy vọng của các cua rơ Việt Nam thế nào, liệu có thể giành huy chương trong điều kiện địa hình như vậy không? HLV Thành Nhân cho biết: "Đội sẽ quyết tâm, dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng sẽ phấn đấu với khả năng tốt nhất có thể. Đối thủ kỳ này khá mạnh mà lực lượng chúng ta tham gia các em chưa nhiều kinh nghiệm".

Trước đây Việt Nam từng nhiều lần đoạt HCV ở nội dung đổ đèo và băng đồng với những cô gái vàng như Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thùy Trang, Đinh Thị Như Quỳnh. Tuy nhiên ở SEA Games 32 cách đây 2 năm tại Campuchia, xe đạp địa hình Việt Nam sa sút, không có tên trên bục huy chương. Do vậy chỉ với 3 cua rơ tham gia, việc cạnh tranh giành vàng tại SEA Games 33 sẽ không hề dễ dàng.

Theo lịch thi đấu, Huyền Trang sẽ tham gia nội dung đổ đèo nữ vào 9 giờ ngày 10.12. Đường đèo được phía Thái Lan thiết kế là con dốc thẳng đứng, lao xuống với tốc độ cao, đòi hỏi kỹ thuật phanh và điều khiển cực tốt. Còn 2 cua rơ nam là Văn Nhất và Lủ Phim sẽ cùng tham gia nội dung băng đồng lúc 9 giờ ngày 11.12 tại đường đua địa hình trong khuôn viên sở thú ở Chonburi. Cung đường đua này dài, kết hợp nhiều loại địa hình, tập trung vào tốc độ và sức bền.

Cua rơ Thái Lan tập ở cung đường địa hình nhân tạo