Căng thẳng Thái Lan - Campuchia tăng nhiệt

Leo thang căng thẳng

Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho biết nước này đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Campuchia tại khu vực biên giới Ubon Ratchathani và Si Sa Ket. Phía Thái Lan cáo buộc quân đội Campuchia khai hỏa bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực khác, khiến Bangkok phải đáp trả bằng khí tài tương ứng, theo báo The Nation. Quân đội Thái Lan nói Campuchia đã tấn công nhiều khu vực, trong đó có cả điểm dân cư tại Buriram và Si Sa Ket. Một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, 8 người khác bị thương.

Người dân di dời sau cuộc đụng độ giữa Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Oddar Meanchey ngày 8.12 Ảnh: Reuters

Tỉnh trưởng Si Sa Ket Anurat Thamprajumjit đã ban hành lệnh sơ tán đối với 12 khu vực có nguy cơ cao. Chính quyền các tỉnh Buriram, Surin và Ubon Ratchathani cũng di dời dân. Thái Lan cho biết hơn 385.000 người tại 4 tỉnh biên giới đã được sơ tán, trong đó 35.000 người chuyển vào nơi trú ẩn tạm thời.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 8.12 bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định Thái Lan mới là bên tấn công trước tại Preah Vihear và Oddar Meanchey, đồng thời nhấn mạnh Campuchia "không hề bắn trả", theo Khmer Times. Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nói với AFP rằng các cuộc tấn công của Thái Lan đã khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng tại các tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear, cùng 10 người khác bị thương. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cảnh báo trên mạng Facebook: "Lằn ranh đỏ cho việc ứng phó đã được thiết lập", đồng thời yêu cầu quân đội ở mọi cấp tăng cường chuẩn bị.

Trước đó, một vụ đụng độ đã xảy ra tại khu vực biên giới ở Prorlean Thmar thuộc huyện Choam Khsant, tỉnh Preah Vihear ngày 7.12. Bộ Quốc phòng Campuchia lúc đó cáo buộc binh sĩ Thái Lan đã nổ súng vào lực lượng vũ trang Campuchia, nhưng phía Campuchia không bắn trả. Trong khi đó, quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia là bên nổ súng trước, buộc Thái Lan phải đáp trả, theo Tân Hoa xã.

Thử thách hạ nhiệt giao tranh

Những diễn biến giao tranh mới là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ sau 5 ngày đụng độ giữa Thái Lan - Campuchia hồi tháng 7, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán. Thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên đạt được hồi tháng 10 tại Kuala Lumpur (Malaysia) vì thế đang đứng trước nhiều thách thức, theo Al Jazeera.

Chiều 8.12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chấm dứt mọi kênh đàm phán với Campuchia và không còn xem xét vai trò hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ông nhấn mạnh Thái Lan "không tìm kiếm bạo lực" nhưng "sẽ không cho phép bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền nào", đồng thời sẵn sàng triển khai các chiến dịch quân sự khi cần thiết.

Về phần mình, Campuchia cho biết họ cũng không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột trực tiếp. "Dựa trên tinh thần tôn trọng tất cả các thỏa thuận trước đây và giải quyết xung đột một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, Campuchia không hề trả đũa trong cả 2 cuộc đụng độ và tiếp tục theo dõi tình hình một cách cảnh giác và hết sức thận trọng", theo tuyên bố từ quân đội Campuchia.

Trên X, Thủ tướng Ibrahim ngày 8.12 cảnh báo: "Cuộc giao tranh mới có nguy cơ phá vỡ nỗ lực cẩn trọng nhằm ổn định mối quan hệ giữa hai nước láng giềng". Ông kêu gọi 2 bên kiềm chế tối đa và duy trì các kênh liên lạc mở. Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar cam kết nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải và giám sát chặt chẽ việc thực hiện lệnh ngừng bắn để góp phần duy trì ổn định lâu dài.