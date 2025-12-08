Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan và Campuchia gấp rút sơ tán dân sau đụng độ ở biên giới

Khánh An
Khánh An
08/12/2025 15:42 GMT+7

Thái Lan sơ tán hàng trăm ngàn người và đóng cửa toàn bộ trường học tại 5 tỉnh biên giới, trong khi Campuchia cũng sơ tán người dân khi căng thẳng leo thang và đụng độ tái bùng phát giữa binh sĩ 2 nước.

Thái Lan và Campuchia đối mặt căng thẳng biên giới , hàng trăm ngàn người sơ tán - Ảnh 1.

Dòng người sơ tán tại tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia vào ngày 8.12

ẢNH: AFP

Tờ Bangkok Post ngày 8.12 đưa tin nhiều người dân Thái Lan gần biên giới với Campuchia tiếp tục rời bỏ nhà cửa và sơ tán đến các nơi tạm cư an toàn sau khi binh sĩ 2 bên đụng độ tại khu vực biên giới.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan chỉ đạo người dân tại các làng thuộc toàn bộ những tỉnh giáp với biên giới Campuchia lập tức sơ tán đến các trung tâm trú ẩn an toàn.

Đường sá từ khu vực biên giới tại Surin và các tỉnh biên giới khác bị ùn tắc vì dòng xe chở người dân đi lánh nạn.

Đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang, khí tài hạng nặng xuất hiện

"Xin mọi người chú ý. Vui lòng chuẩn bị quần áo và thuốc men, giữ giấy tờ tùy thân bên mình. Các tài sản giá trị khác và xe máy phải được cất trong nhà và bảo đảm khóa cẩn thận trước khi rời đi", các trưởng thôn cho biết trong thông báo công khai chuẩn bị sẵn tại các khu vực Ban Nong Ya Kaew và Ban Nong Samet ở huyện Khok Sung (tỉnh Sa Kaeo).

Một thông điệp do Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan phát tới người dùng điện thoại dọc biên giới cảnh báo họ về nguy hiểm cận kề nếu không di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Phía Thái Lan cho biết các vụ tấn công xảy ra tại 4 tỉnh, gồm Buri Ram, Si Sa Ket, Surin và Ubon Ratchathani.

Reuters dẫn thông tin từ quân đội Thái Lan cho biết hơn 385.000 người tại các khu vực biên giới đang được sơ tán, sau khi 35.000 người khác đã di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời.

Thái Lan và Campuchia đối mặt căng thẳng biên giới , hàng trăm ngàn người sơ tán - Ảnh 2.

Người dân Thái Lan tại một điểm trú ẩn ở tỉnh Buriram vào ngày 8.12

ẢNH: REUTERS

Tất cả trường học tại 5 tỉnh của Thái Lan giáp với biên giới Campuchia đã tạm thời đóng cửa trong ngày 8.12, gồm 145 trường tại Surin, 170 trường tại Si Sa Ket, 45 trường tại Ubon Ratchathani, 127 trường tại Buri Ram và 147 trường tại Sa Kaeo.

Tại Campuchia, giới chức tỉnh Oddar Meanchey cho hay hơn 1.100 gia đình đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới.

Thái Lan cáo buộc Campuchia tấn công nhằm vào lực lượng Thái Lan vào ngày 7.12 và tiếp tục từ 5 giờ ngày 8.12. Một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 8 người bị thương tính đến trưa 8.12.

Thái Lan điều các máy bay tấn công các mục tiêu quân sự Campuchia để đáp trả, nhưng chưa rõ thiệt hại.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tấn công lực lượng Campuchia tại 2 địa điểm, sau những ngày có hành động khiêu khích, còn các binh sĩ Campuchia không đáp trả.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cáo buộc quân đội Thái Lan tìm cách khiêu khích, đồng thời kêu gọi lực lượng Campuchia kiềm chế.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 8.12 tuyên bố nước này không muốn bạo lực nhưng quân đội sẵn sàng có các biện pháp cần thiết để duy trì an ninh và chủ quyền đất nước.

Campuchia và Thái Lan đã đụng độ ở biên giới trong xung đột 5 ngày hồi tháng 7, trước khi đồng ý ngừng bắn trong thỏa thuận do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Malaysia là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2025.

Viết trên X ngày 8.12, Thủ tướng Anwar kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ làm phá hỏng những nỗ lực thận trọng dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn mà ông đã góp phần môi giới.

"Chúng tôi kêu gọi 2 bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc mở và tận dụng đầy đủ các cơ chế hiện có", ông kêu gọi.

Đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang, khí tài hạng nặng xuất hiện?

Đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang, khí tài hạng nặng xuất hiện?

Quân đội Thái Lan ngày 8.12 cho biết đã bắt đầu sử dụng chiến đấu cơ tập kích các khu vực biên giới với Campuchia, trong khi Phnom Penh cáo buộc Bangkok dùng xe tăng tấn công.

Binh sĩ Thái Lan - Campuchia đấu súng tại biên giới

Tướng Campuchia tái xuất sau tin đồn thiệt mạng trong xung đột với Thái Lan

