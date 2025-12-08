Đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang, khí tài hạng nặng xuất hiện?

Báo The Nation dẫn thông tin người phát ngôn Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cho biết giao tranh xảy ra sáng nay (8.12) dọc khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, tại quận Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Ông Winthai nói quân đội Campuchia đã nổ súng trước vào khoảng 5 giờ sáng và vẫn tiếp tục, thêm rằng phía Thái Lan đã đáp trả theo đúng quy tắc giao chiến.

Binh sĩ Campuchia xuất hiện tại tỉnh Preah Vihear ngày 8.12, giữa lúc người dân khu vực sơ tán do căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan leo thang ẢNH: AFP

Quân đội Thái Lan cho hay các vụ đụng độ đã khiến 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ông Winthai tiết lộ Thái Lan đã bắt đầu dùng chiến đấu cơ để tấn công các mục tiêu quân sự nhằm ngăn chặn các vị trí hỗ trợ hỏa lực của Campuchia. Tiêm kích F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã được triển khai để hỗ trợ các đơn vị mặt đất.

Thái Lan cáo buộc Campuchia đã huy động vũ khí hạng nặng, tái bố trí các đơn vị chiến đấu và chuẩn bị các yếu tố hỗ trợ hỏa lực - những hoạt động có thể leo thang các hoạt động quân sự và gây ra mối đe dọa cho khu vực biên giới Thái Lan.

Trong khi đó, Khmer Times ngày 8.12 đưa tin Bộ Quốc phòng Campuchia lên án quân đội Thái Lan đã triển khai các vụ tấn công vào binh sĩ Campuchia dọc biên giới tỉnh Preah Vihear (Campuchia). Phnom Penh cho rằng hành động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn song phương được ký kết hơn 1 tháng trước.

Binh sĩ Thái Lan - Campuchia đấu súng tại biên giới

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata nói rằng lực lượng nước này đã “kiềm chế tối đa” và không bắn trả, sau các hành động khiêu khích của Thái Lan. Bà Maly Socheata nêu thêm đã gửi kiến nghị cho nhóm quan sát viên ASEAN (AOT), đề nghị cử đoàn điều tra đến hiện trường các vụ tấn công.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 8.12 đã có cuộc họp với các quan chức, nói rằng: “Lằn ranh đỏ cho các biện pháp ứng phó đã được vạch ra. Các cấp chỉ huy hãy thông tin đến binh lính để nắm rõ tình hình. Chính quyền các cấp hãy hỗ trợ người dân di tản khỏi các nơi nguy hiểm”.

Binh sĩ Campuchia trên xe tăng tại tỉnh Preah Vihear hồi tháng 10 ẢNH: AFP

Ông Hun Sen nêu thêm đã hủy các cuộc gặp theo kế hoạch, để cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet điều phối quân đội phản ứng với các cuộc tấn công của Thái Lan.

Ông Hun Sen nói Thái Lan đã nổ súng vào Campuchia "bằng mọi loại vũ khí", nhằm khiêu khích Phnom Penh đáp trả và phá vỡ thỏa thuận hòa bình. Truyền thông Campuchia đưa tin quân đội Thái Lan đã dùng xe tăng bắn vào các khu vực ở tỉnh Preah Vihear.



