Binh sĩ Thái Lan - Campuchia đấu súng tại biên giới

Theo báo Bangkok Post ngày 8.12, người dân tại 4 tỉnh Thái Lan gần biên giới Campuchia đã được lệnh sơ tán, sau cuộc đụng độ giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia ở khu vực tỉnh Si Sa Ket vào ngày 7.12.

Quân khu 2 của Thái Lan lưu ý tình hình biên giới có thể leo thang và yêu cầu người dân làm theo các chỉ dẫn sơ tán. Quân khu 2 cho biết cuộc đụng độ với Campuchia diễn ra vào 14 giờ 15 ngày 7.12 và kết thúc vào sau 35 phút.

Nhóm quan sát viên ASEAN thị sát khu vực tỉnh Banteay Meanchey ở Campuchia, giáp biên giới Thái Lan ngày 13.11 ẢNH: AFP

Các báo cáo ban đầu cho hay 2 binh sĩ Thái Lan đã bị thương và được đưa đến bệnh viện. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang theo dõi tình hình và ra lệnh cho quân đội bảo vệ chủ quyền quốc gia, cũng như đảm bảo an toàn cho công chúng.

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan nổ súng trước, bắn vào lực lượng Campuchia dọc khu vực biên giới tại tỉnh Preah Vihear (Campuchia) vào ngày 7.12. Khmer Times đưa tin phía Phnom Penh đề nghị Thái Lan lập tức chấm dứt cuộc tấn công và kêu gọi ASEAN điều tra vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata chi hay binh sĩ Thái Lan đã sử dụng súng ngắn, súng máy B40 và súng cối 60 mm trong vụ tấn công. Các lực lượng Campuchia đã ngay lập tức liên lạc với phía Thái Lan để kêu gọi ngừng bắn.

Phía Quân khu 2 Thái Lan nói rằng khi đụng độ tiếp diễn, lực lượng Campuchia đã sử dụng súng không giật, buộc chỉ huy quân khu Thái Lan chỉ đạo cho các đơn vị chuẩn bị trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cũng như chỉ thị tuân thủ các quy tắc sử dụng vũ lực.